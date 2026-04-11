Uñas de primavera: colores vibrantes y diseños que marcan tendencia

La primavera no sólo nos sorprende con su clima, sino también con sus tendencias para las uñas. En esta temporada predominarán los colores vibrantes, los acabados llamativos y los diseños inesperados.

Si tú también amas estación, en De Última te mostramos las 3 tendencias de diseños para enchular tus manos.

Las tendencias de uñas evolucionan constantemente, combinando creatividad, color y estilo para expresar la personalidad de cada persona. Y en plena primavera, 3 diseños han ganado gran popularidad por su versatilidad y atractivo visual: las flores, los polka dots y el efecto aura.

Esta técnica consiste en jugar con tonalidades que combinen entre sí, ello para conseguir un efecto degradado en la manciura. Para hacerla se necesitan 2 esmaltes: uno en la base y otro para difuminar desde el centro hacia afuera.

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Te recomendamos llevarla en tonos que reflejan la primavera, como este ejemplo con rosa y amarillo:

Diseños floreados

Más allá de su clima, lo que caracteriza a esta temporada son las flores y una opción para lucirlas es en las uñas.

Este diseño, al igual que el anterior, necesita un color base y de preferencia que sea un nude para marcar un contraste con las rosas, margaritas o cualquier flor que se te ocurra.

Mientras que los pétalos y las hojas se deben realizar con colores vibrantes, desde el verde, hasta el anaranjado, el amarillo y rojo. Siéntete libre de realizar los trazos a mano alzada o con ayuda de pequeños pinceles para mayor precisión.

El polka dots es un patrón que sigue en tendencia y esta primavera se llevará con textura, es decir, dándole relieve en las uñas.

Su diseño se presta para jugar con combinaciones clásicas como el negro con blanco, o para integrarlo en tonalidades más llamativas como el azul con lunares cafés.

Y el toque final es, sobre los mismos puntos, esculpir con un poco de acrílico para darles dimensión. Aunque es un detalle que no se percibe a simple vista, sí hace una diferencia al tacto.

Juntas, estas tendencias reflejan cómo el nail art se ha convertido en una forma de arte miniatura, donde la imaginación no tiene límites y por eso combinan a la perfección con cualquier look.