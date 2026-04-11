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Hallan a hombre sin vida en lote baldío de El Peñascal

Familiares lo encontraron dentro de un predio bardeado; autoridades investigan el caso

Por Redacción

Abril 11, 2026 09:09 a.m.
A
Hallan a hombre sin vida en lote baldío de El Peñascal

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este viernes en un lote baldío de la colonia El Peñascal, en el sector de San Juan de Guadalupe.

El hallazgo ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando familiares del propio hombre lo encontraron dentro de un predio bardeado ubicado en la calle Monte Real.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes acordonaron la zona.

Minutos más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento pudo haber sido suicidio; sin embargo, serán las autoridades las que lo confirmen de forma oficial.

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