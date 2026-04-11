Explosión deja a persona atrapada entre escombros en La Constanza

Una explosión por acumulación de gas dejó al menos dos personas lesionadas la noche del jueves en una vivienda de la colonia La Constanza, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El hecho ocurrió después de las 22:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Acanto número 101, donde vecinos reportaron haber escuchado un fuerte estallido. Tras el incidente, señalaron que uno de los heridos es conocido en la zona como "El Chatillo".

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron lesionadas, una de ellas quedó atrapada entre los escombros y fue rescatada por vecinos. Ambos fueron trasladados a un hospital por sus propios medios. Una tercera persona sufrió únicamente golpes.

El estallido también provocó daños en viviendas aledañas.

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Elementos de la Guardia Civil Municipal acordonaron la zona, mientras que personal de Protección Civil de Soledad y el cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar la valoración de los daños.