Uñas de septiembre 2025: 5 diseños en tendencia para lucir este otoño

Septiembre es un mes de transición; todavía se siente el calor del verano, pero poco a poco el aire fresco anuncia el inicio del otoño. Y como siempre, la moda se adapta incluso en detalles como la manicura.

Este mes, las uñas se convierten en protagonistas de nuestros looks con colores intensos, acabados naturales y diseños en tendencia. Aquí te dejamos 5 ideas.

¿Qué diseños de uñas son tendencia en septiembre 2025?

Las uñas de moda para este mes mezclan minimalismo, creatividad y elegancia. Nada más perfecto para el otoño y que, además, complementan cualquier look de la temporada.

1. Uñas marrón con hojas de oro

Este diseño combina todos los colores del otoño: café, naranja y toques de amarillo. Lúcelo en todas las uñas o combínalo con bases sólidas para dejar que llamen la atención las hojas de oro; puedes llevarlas en forma de almendra o en punta triangular.

2. Milky nails

Resaltan por su acabado blanco y suave; crean el efecto de una leche diluida, lo que permite llevarlas solas o añadir pequeños detalles en la base, ya sean stickers, hojas de árboles o moños. Se ven mejor con una silueta de almendra.

3. French micro

La manicura francesa clásica en versión moderna y ultra fina. Se mantiene el borde en tonos claros (blanco o hueso) para conservar el diseño tradicional, pero la silueta se lleva corta. Si te animas a experimentar, puedes lucir el borde en tonos metálicos.

4. Soap nails

Uñas traslúcidas, frescas y con efecto natural. Es un diseño en tendencia que ofrece un acabado limpio y natural; el truco es llevar la base en tonos translúcidos como el nude, beige o rosa pálido y añadir un top coat brilloso.

5. Uñas patrias

Los diseños con colores verde, blanco y rojo son perfectos para celebrar el 15 de septiembre. De igual manera, las fiestas patrias nos permiten jugar con estéticas multicolores como el zarape y la talavera.

¿Cómo cuidar tus uñas para prolongar la manicura?

Tener uñas bonitas no solo depende del esmalte; el cuidado previo y posterior a la aplicación en fundamental. Los expertos de L´Oréal Paris sugieren mantener una rutina de hidratación e implementar pequeños hábitos para prolongar la manicura:

Usa aceite para cutículas para evitar resequedad.

Lima en una sola dirección para no debilitar la uña.

Opta por agua tibia y evita el contacto prolongado con agua caliente.

Descansa del esmalte al menos una semana al mes.

Septiembre es el mes ideal para experimentar con tu manicura. Desde los diseños que evocan al otoño, hasta las uñas para celebrar las fiestas patrias con cada estilo.