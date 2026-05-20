Vicente Fernández Jr. excluye a familia en tributo y recibe críticas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).-

, hijo de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, y nieto del fallecidoFernández, no se quedó callado después de que su papá explicará por qué dejó fuera a ladela Chente.la producción de "Fernández:con banda (Grandes duetos) Volumen 1", disco que reversiona varios de sus éxitos al regional mexicano.Sin embargo, entre lasno aparece ningún integrante de la, ni susni su propio hijo, quien tiene unaaseguró encon "La mesa caliente" que, como productor del proyecto, no quiso caer en el, es decir, el uso de un cargo o poder para favorecer a familiares o amigos cercanos."Los lugares son mediante a lay la historia musical que se ha ganado uno y cada uno, se vería muy mal de parte mía tener un disco con, con Alex Fernández, con, mi sobrina..."Precisó que no solo son ellos dos, también está su sobrina América, Emiliano, Valentina, su hijo, y él mismo.Precisó que todos ellos ya estánparaen el, incluso, dijo que ya escogieron losque van a interpretar."Aprendí una palabra, se podría tomar como; sí estánen el, incluso ellos ya escogieron losque van a interpretar".Aunque todo parecía estar en orden,dejó un polémico comentario en la publicación de lacon su padre, cuestionó el que casi se le olvidaba mencionarlo a él, su hijo, y lo cuestionó sobre losque ha hecho él para haber cantado en el pasado un tema conLamentó que él, a diferencia de su, no quisieraa la"Lástima que le tengan que recordar de su propio hijo. Mejor cuéntanos de tu trayectoria y lo que tú has hecho para merecerte unacon mien el pasado. Porque que yo recuerde mi Tata siempre ayudaba a su", se lee.Otrocalificó acomoy que vive a ladel legado de Chente.vive permanentemente a ladel legado de su padre, y eso se refleja en cada decisión que toma. Lahacia su propio hermano y hacia susresulta cada vez más evidente. En lugar de unir a lay honrar verdaderamente el nombre deFernández, pareciera más interesado en beneficiarse económicamente de un apellido y de un legado que no construyó él".Alejandro, hijo de "El Potrillo", sedel proyecto de su tío y de la elección dedel mismo, entre ellos, Ángela Aguilar y Christian Nodal.