Yadhira Carillo revela detalles de su vida tras separarse de Juan Collado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La actriz Yadhira Carillo da detalles acerca de su decisión de dejar la actuación, casi por dos décadas, para enfocarse en su matrimonio con Juan Collado, pues al abogado no le gustaba que se dedicara a trabajar en melodramas, motivo que habría desencadenado su separación.

En entrevista con Michelle Galván, la actriz, que ya ha hablado abiertamente de que fue ella quien terminó la relación con Collado, luego de 17 años juntos, dio detalles de cómo se dio la ruptura, luego de acompañar a su exmarido por cuatro de encarcelamiento.

De hecho, Carillo expresó que, dos operaciones de espalda y, una intervención en la rodilla, no se volvieron un impedimento para que, cada día, desde que su esposo fue procesado, acudiese al Reclusorio Norte a visitarlo para llevarle alimentos y los medicamentos que debía ingerir diariamente.

"Montando a caballo me lastimé y, cuando yo entraba a ese lugar, tenía que llevar las bolsas de todo lo que tenía que meter, la comida, el medicamento, todo lo necesario y, nadie puede ayudarte, sólo puedes entrar tú, tienes que pasar filtro, subir escaleras, pasar rampas y, para mí, era muy difícil eso y, yo todos los días, le decía a Dios: ´sólo tú me puedes dar las fuerzas´", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y aunque apoyar a Collado supuso dificultades para Carillo, no titubeó en hacerse presente pues, para ella, desde el momento en que se comprometió en matrimonio se enfocó únicamente en dar todo por su pareja, como un deber que, desde su perspectiva, tiene una pareja.

"Naces precisamente para dar, cuando tú ves primero al de enfrente y le puedes dar el calor de tu sola presencia, en ese momento se crea la magia, viene del alma, del corazón, de la espiritualidad".

Sin embargo, cuando Yadhira sintió un llamado interior, como ella lo concibe, que la instaba a volver a los estudios de grabación, habló con su marido para expresarle lo mucho que necesitaba volver a dedicarse a su gran pasión.

A Collado, por lo que Carillo cuenta, no le gustó esa decisión, pues nunca consintió que su esposa se dedicara a actuar, razón por la que ella dejó la televisión cuando comenzaron su relación, aunque, en ese momento, no significó ningún esfuerzo para ella.

Pero ahora, 17 años más tarde, la actriz sabía que, si no hacía caso a su instinto, no viviría conforme con su realidad, por lo que prefirió alejarse de Collado, para que tanto él, como ella, buscaran los espacios que, hoy, los orillen a experimentar sensaciones de satisfacción.

"No sé (cómo lo solté), sólo sé que lo supe hacer, cuando le comenté que iba a ser telenovela, es algo que a él no le gusta, lo respeto y lo entiendo tanto, dejé todo eso 17 años, por vivir todos los días, todos los segundos con él, me sumergí y entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma; fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo, así fue como me sentí satisfecha".

"Después, cuando empecé a sentir esta necesidad de volver trabajar, para él no fue agradable porque no es una cosa con lo que él no se siente cómodo, lo cual es absolutamente aceptable, nadie tiene que caminar un camino que no le hace feliz, si lo puede hacer sentir incómodo, si su felicidad no se la puede dar alguien que se dedica a esto, entonces no soy la persona apropiada para que ese ser, que yo amo profundamente, sea feliz, yo tengo que asumir que ese no es mi lugar", puntualizo.

De esa manera y, pese al amor tan grande que expresa sentir por él, la actriz se acercó a su expareja para darle un mensaje claro de amor, pero también de respeto e independencia:

"Quiero que seas inmensamente feliz, que tengas, busques, logres y te acomodes en donde tú seas lo que tú quieras ser, ve, vuela, goza, has sufrido muchísimo por injusticias grandes y, te quiero tanto, quiero que seas muy feliz y quiero que busques esa felicidad donde tú quiera y que busques esa felicidad en donde estés pleno, yo también tengo que buscar donde yo esté bien y, yo también tengo que volar, yo quiero trabajar porque mi vida me está pidiendo, en este momento, hacerlo y no quiero ser una persona atada a algo que no me deja ser yo".