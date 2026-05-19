Yeezy enfrenta demanda por incumplimiento de contrato

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Además de las cancelaciones de sus conciertos en varias ciudades europeas, Kanye West enfrenta ahora una nueva polémica. Su marca, Yeezy, fue demandada por más de 150 mil dólares.

Detalles confirmados

De acuerdo con información difundida por TMZ, la firma de West está siendo acusada de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito y otros cargos que aún no han sido especificados.

Según los documentos legales, la querella fue presentada hace unos días por una empresa de nombre Ryanso LLC, quien asegura que Yeezy los habría contratado para desarrollar servicios de diseño web.

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El contrato entre ambas partes, afirman, fue firmado en enero de 2025 y aunque Ryanso terminó los trabajos en octubre de ese mismo año, hasta el momento no ha recibido el pago acordado (los 150 mil dólares).

Cronología del caso

La empresa sostiene que en marzo de este 2026 enviaron una notificación formal a Yeezy para advertir que tomarían acciones legales. Tras no obtener respuestas, decidieron presentar oficialmente la demanda.

Además del pago pendiente, Ryanso también exige el pago de los honorarios de sus abogados y otros gastos derivados del proceso judicial.

Esta situación se suma a la mala racha que la marca ha atravesado; y es que, recientemente sufrió un duro golpe por los comentarios antisemitas que su fundador realizó en redes sociales, lo que provocó que Adidas pusiera fin a su millonaria colaboración.

Hasta este martes, el rapero no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, sí se ha disculpado por las declaraciones que tanta indignación han causado.