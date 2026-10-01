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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Yolanda Andrade exhibió la traición que sufrió de una amiga periodista a la que le confió varias cosas en un momento vulnerable y ella habría compartido dicha plática privada con un grupo de personas.

Yolanda Andrade denuncia traición de amiga periodista

Desde una cama, Andrade, quien padece cefalea en racimos y esclerosis lateral amiotrófica (ELA) no se quedó callada sobre dicha traición y dio nombre y apellido, se trata de la periodista Inés Moreno, a quien conoce desde hace 30 años.

"Viví la traición más triste porque la verdad quería mucho a Inés, y la recibía en mi casa", expresó con voz entrecortada.

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Especificó que Inés no tiene ningún documento firmado por ella para que pueda pasar a alguien más dicha conversación, la cual se dio en un ambiente de confianza, y en un momento muy vulnerable, lo cual le da mucha tristeza.

Impacto en la comunidad y mensaje de lealtad

Alertó a la comunidad de periodistas a no confiar en ella, y advirtió:

"Las decepciones no solo vienen de novios o de novias, las decepciones de amigos duelen más, y tú Inés Moreno te faltó mucho aprender a ser leal".

Yolanda le dijo tajante a Inés que "la palabra lealtad no la conoces", y advirtió que no está ya para dar otras oportunidades, pues el tiempo de vida se le termina.

"Había cariño, adiós, Inés Moreno, no puedo dar otra oportunidad porque ya no hay tiempo", expresó.

Yolanda dijo que ahora más que nunca quiere aprovechas bien el tiempo con gente, con amigas que la quieran de verdad: "quiero aprovechar el tiempo que me quede con tantas amigas que me hablen y que quieran platicar y escucharme, con lealtad".

Aunque no dio detalles sobre dicha conversación que tuvo con Inés, sí compartió que la comunicadora habría juntado a sus amiguitos para intentar hacerle daño a su hermana Marilé y a toda su familia.

Andrade expresó su dolor, entre lágrimas, por la muerte de Jorge Kahwagi, a quien calificó como un amigo leal a quien se va a encontrar después.

Yolanda Andrade ha hablado abiertamente de sus enfermedades, del poco tiempo que le queda de vida según lo que le han dicho los médicos, y ha compartido momentos de felicidad y los instantes complicados en los que ni siquiera puede levantarse de la cama por lo mal que se siente.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios, provoca debilidad y atrofia muscular, además de dificultades para caminar, hablar, tragar y respirar. Por lo general, no altera los sentidos ni la capacidad intelectual y en la mayoría de los casos se desconoce su causa y solo entre 5% y 10% tiene un origen genético.

Actualmente no existe una cura, por lo que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.