Volaris suspende rutas a Tulum por los costos

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La aerolínea de bajo costo, Volaris, anunció que a partir del 7 de enero de 2027 suspenderá sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

Acciones de la autoridad

Volaris expuso que, con base en la revisión constantemente de su red de rutas, y como resultado de los incrementos de costos que enfrenta la industria, tales como el Derecho de No Residente, las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) anunciadas por diversos aeropuertos, los incrementos en costos de combustible y de servicios de navegación aérea de Seneam, entre otros, tuvo que revisar la rentabilidad de sus rutas y "suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos".

"Entre ellos, nuestras operaciones hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027", indicó la aerolínea, en una postura por escrito.

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Por lo tanto, este fin de semana dejarán de vender boletos para vuelos posteriores hacia Tulum después del 7 de enero.

Los clientes con reservaciones vigentes pueden continuar volando con normalidad hasta el 7 de enero de 2027.

Aquellos clientes cuyos viajes se vean afectados por este ajuste serán protegidos mediante opciones de reacomodo, vouchers electrónicos o reembolso, conforme a las políticas de flexibilidad habituales.

Impacto en la comunidad

Aeroméxico también suspendió sus vuelos a Tulum, a partir del 30 de septiembre.

"Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas", indicó Aeroméxico.

Desde el 14 de septiembre, Aeroméxico activó una política de flexibilidad para los pasajeros afectados por el ajuste de su oferta en Tulum, que contempla cambios de itinerario hacia Cancún y opciones de reembolso.

A los pasajeros se les está ofreciendo cambio de ruta hacia Cancún, volando desde la Ciudad de México o el AIFA, de acuerdo con la ruta original.

También ofrece reembolso a través de baucher electrónico (EMD) por el 100% del costo original del boleto, con validez de 1 año a partir de la fecha de emisión y válido para volar en cualquier ruta de Aeroméxico, o reembolso a través de la forma original de pago.

Tulum enfrenta una crisis de turismo debido a la llegada extraordinaria de sargazo, baja ocupación hotelera y la reducción de pasajeros del aeropuerto debido al recorte de rutas por varias aerolíneas.