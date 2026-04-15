Alineación de planetas de abril: ¿cuántos días faltan?

CIUDAD DE MÉXICO,

15 (EL UNIVERSAL).-

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sigue sorprendiendo a los aficionados de la astronomía. Tras la reciente, un nuevoestá por ocurrir y promete captar miradas: una, aunque conque podrían dificultar su observación.Este evento reunirá a varios planetas en el cielo matutino, pero no todos podrán verse con facilidad, lo que ha generado expectativa entre quienes buscan presenciarlo.El próximo sábado se producirá unen el que participarán, Saturno y. Este tipo de fenómeno ocurre cuando varios planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre, creando una vista poco común.Aunque no es unaen línea recta, sí se trata de unallamativa que suele atraer tanto a expertos como a curiosos.Para observarlo correctamente, es fundamental tomar en cuenta elEn el(como México) será aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, en el hemisferio sur: entre 60 y 90 minutosEsto significa que el margen para verlo será breve, justo antes de que lacomience aNo todos los planetas serán igual de visibles, lo que añade un reto interesante, ya quey Saturno podrán apreciarse sin problema, mientras querequerirá el uso de telescopio, ya que tiene un brillo muy bajo, especialmente durante el amanecer, lo que dificulta su detección sin equipo especializado.La respuesta es sí, pero no en todo el país será igual de fácil, ya que ladependerá de dos factores clave:Tener un horizonte oriental completamente despejadoLadentro del paísEn regiones del, las condiciones serán más favorables. Sin embargo, en estados del norte como Baja California, Sonora y Chihuahua, el fenómeno será mucho más difícil de observar debido a su latitud.