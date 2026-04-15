Alineación de planetas de abril: ¿cuántos días faltan?
La visibilidad en Sonora dependerá del horizonte despejado y la ubicación geográfica para observar la alineación.
A
CIUDAD DE MÉXICO,abril 15 (EL UNIVERSAL).- Abril
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
sigue sorprendiendo a los aficionados de la astronomía. Tras la reciente Luna Rosa, un nuevo fenómeno astronómico está por ocurrir y promete captar miradas: una alineación de planetasvisible desde México, aunque con condiciones específicas que podrían dificultar su observación.
Este evento reunirá a varios planetas en el cielo matutino, pero no todos podrán verse con facilidad, lo que ha generado expectativa entre quienes buscan presenciarlo.
El próximo sábado se producirá un desfile planetario en el que participarán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Este tipo de fenómeno ocurre cuando varios planetas parecen alinearse desde la perspectiva terrestre, creando una vista poco común.
Aunque no es una alineación perfecta en línea recta, sí se trata de una configuración visual llamativa que suele atraer tanto a expertos como a curiosos.
Para observarlo correctamente, es fundamental tomar en cuenta el horario:
En el hemisferio norte (como México) será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer. Sin embargo, en el hemisferio sur: entre 60 y 90 minutos antes del amanecer
Esto significa que el margen para verlo será breve, justo antes de que la luz del Sol comience a opacar el cielo.
No todos los planetas serán igual de visibles, lo que añade un reto interesante, ya que Mercurio, Marte y Saturno podrán apreciarse sin problema, mientras que Neptuno requerirá el uso de telescopio, ya que tiene un brillo muy bajo, especialmente durante el amanecer, lo que dificulta su detección sin equipo especializado.
La respuesta es sí, pero no en todo el país será igual de fácil, ya que la visibilidad dependerá de dos factores clave:
Tener un horizonte oriental completamente despejado
La ubicación geográfica dentro del país
En regiones del centro y sur de México, las condiciones serán más favorables. Sin embargo, en estados del norte como Baja California, Sonora y Chihuahua, el fenómeno será mucho más difícil de observar debido a su latitud.
no te pierdas estas noticias
Alineación de planetas de abril: ¿cuántos días faltan?
SLP
El Universal
La visibilidad en Sonora dependerá del horizonte despejado y la ubicación geográfica para observar la alineación.
Diputados se reúnen para fortalecer cooperación en experimento ALICE
SLP
El Universal
El proyecto ALICE del CERN involucra a México en investigación de física de partículas.
Alineación planetaria de abril; ¿podrá verse en México?
SLP
El Universal
La visibilidad dependerá del horizonte oriental y la latitud del observador