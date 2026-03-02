Apple presenta su nuevo iPhone más asequible

¡Los rumores eran ciertos! Apple acaba de presentar su nuevo equipo más asequible de la línea del iPhone 17. Se trata del iPhone 17e, un celular que, además de ser barato, promete mucha potencia para cumplir con las exigencias del usuario.

El iPhone 17e cuenta con un chipset A19 de última generación que, de acuerdo con la compañía, "ofrece un rendimiento excepcional para todo lo que hacen los usuarios.

También cuenta con C1X, el módem celular de última generación diseñado por Apple que es hasta 2 veces más rápido que el C1 en el iPhone 16e.

"El iPhone 17e combina un rendimiento potente y las características que nuestro usuarios adoran a un precio excepcional, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan actualizarse a la familia iPhone 17", señaló Kaiann Drance, vicepresidenta mundial de Marketing de Producto iPhone de Apple a través de un comunicado.

- ¿Cuáles son las características del iPhone 17e?

El iPhone 17e está disponible en tres colores diferentes con un acabado mate premium: negro, blanco y rosa suave. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con Ceramic Shield 2 que ofrece una gran resistencia rayones; según Apple 3 veces mejor que la generación anterior y reduce el reflejo.

En cuanto a sus cámaras, cuenta con una cámara Fusion de 48 MP, con un teleobjetivo 2x de calidad óptica. Además, tiene video Dolby Vision 4K que captura momentos de calidad.

Por el lado de la autonomía, tiene MagSafe, con la que los usuarios pueden disfrutar de una carga inalámbrica rápida y acceso a un amplio ecosistema de accesorios como cargadores y fundas.

También, tiene las innovadoras funciones satelitales de Apple para mantenerte conectado todo el tiempo.

- Precio y disponibilidad del iPhone 17e

El iPhone 17e estará disponible en pedidos anticipados el miércoles 4 de marzo y estará disponible hasta el próximo 11 de marzo.

El modelo de entrada de 256 GB tendrá un precio de $599 dólares, es decir, alrededor de 14 mil 99 pesos mexicanos. Este cuenta con el doble de almacenamiento de la generación anterior y 4 veces más que el iPhone 12.