Ingredientes que debe llevar un jugo antigripal

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Con la temporada de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, es común que aumenten los resfriados. Y ante eso, muchas personas buscan opciones naturales para combatir sus síntomas, por ejemplo, el llamado jugo antigripal.

Principalmente, se elabora con ingredientes ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. Si quieres prepararlo en casa, aquí te decimos qué lleva y cuáles son sus beneficios.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar el jugo antigripal?

· Guayabas

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La nutricionista Karla Leal, en un artículo del sitio de divulgación científica Tua Saúde, explica que esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C, lo que favorece la producción y el funcionamiento de las células de defensa del organismo.

Y por lo anterior, fortalece el sistema inmunológico, mientras que aumenta la capacidad del cuerpo para hacer frente a virus y bacterias.

· Naranjas

En un artículo del mismo sitio, la nutricionista Tatiana Zanin señala que la naranja aporta vitaminas A, B, C y ácido fólico, nutrientes que benefician la producción de glóbulos blancos, responsables de la defensa del organismo.

En ese sentido, su consumo también fortalece el sistema inmunológico.

· Limones

Asimismo, Zanin menciona que el limón contiene limoneno, un compuesto natural con propiedades antibacterianas y antifúngicas que inhiben el crecimiento de microorganismos asociados con afecciones como la gripe, el resfriado, la candidiasis y algunas bacterias.

· Jengibre

De acuerdo con International Hospital, el jengibre es uno de los ingredientes más utilizados para aliviar las molestias asociadas con las infecciones respiratorias por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas que disminuyen síntomas como el dolor de garganta, la congestión nasal y la bronquitis.

Igualmente, ayuda a que la mucosidad sea menos espesa, lo que facilita la limpieza de las vías respiratorias, y su efecto broncodilatador que mejora el paso del aire y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

· Kiwi

La nutricionista Tatiana menciona que el kiwi es un alimento que fortalece del sistema inmunológico por su alto contenido de vitamina C y carotenoides.

Estos nutrientes protegen las células del sistema frente al daño provocado por los radicales libres, lo que provoca que haya una mejor respuesta ante padecimientos como la gripe y algunas alergias.

· Dientes de ajo

Puede parecer poco común añadir un ingrediente con un sabor intenso a una bebida que tiene notas frutales, pero el ajo es uno de los elementos que algunas recetas de jugo antigripal incorporan por sus propiedades.

De acuerdo con la nutricionista Leal, este alimento contiene compuestos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunomoduladores que benefician el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

La especialista comenta que sus componentes refuerzan las defensas del organismo, además de minimizar los procesos inflamatorios en las vías respiratorias y protegerlo frente a microorganismos relacionados con algunas infecciones respiratorias, como resfriados y gripe.

· Miel

La miel, además de aportar un toque dulce al jugo, es utilizada por sus propiedades, ya que alivia la sensación de resequedad e irritación en la garganta.

¿Cómo preparar el jugo antigripal?

Prepara este jugo antigripal cuando lo necesites, y no te preocupes pues es fácil de hacer y no requiere invertir tanto tiempo.

Ingredientes

· 4 guayabas

· 4 naranjas

· 4 limones

· 2 cucharada de jengibre

· 2 kiwis

· 1 diente de ajo

· 4 cucharadas de miel de abeja

· Agua

Procedimiento

· Lava y desinfecta las guayabas, las naranjas, los limones, los kiwis, el jengibre y el ajo antes de utilizarlos.

· Corta las frutas en trozos pequeños y coloca todos los ingredientes en la licuadora junto con un poco de agua para facilitar el proceso.

· Licúa hasta obtener una bebida homogénea.

· Si prefieres un jugo sin tropiezos, puedes colar el jugo para quitar la pulpa.

· Agrega la miel de abeja, mezcla hasta integrar y toma el jugo de inmediato para que aproveches los nutrientes al máximo.

Si cuentas con un extractor, es recomendable retirar previamente la cáscara y las semillas de los limones y las naranjas, así como la piel del kiwi, antes de procesarlos y así obtendrás un jugo antigripal lleno de vitaminas.