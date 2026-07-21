logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena rechaza "venganza política" en caso Ruffo

Montiel señaló que el exgobernador es acusado por contrabando de combustible y criticó la defensa desde la oposición

Por El Universal

Julio 21, 2026 12:51 p.m.
A
Ariadna Montiel Reyes / Foto: Archivo

Ariadna Montiel Reyes / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que desde la 4T "no tienen ninguna venganza política contra nadie" y descartó que la aprehensión del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea una persecución política contra la oposición.

      Rechazo de Ariadna Montiel a venganza política desde 4T

      En conferencia de prensa, Montiel Reyes afirmó que tanto el PAN como Somos México "quieren presentar como una víctima", cuando las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusan como líder de una banda delincuencial de contrabando de combustible.

      "Lo que vemos es la defensa, desde la oposición a un delincuente, a un traficante de combustible", dijo Montiel Reyes este martes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recordatorio de acusaciones previas y postura institucional

      La dirigente del partido guinda también recordó cuando el expresidente Felipe Calderón acusó a Ernesto Ruffo de haber sostenido nexos con el Cártel de los Arellano Félix y lo criticó por ahora —que se tienen pruebas, aseguró— defenderlo.

      "No nosotros no tenemos ninguna venganza política, por el contrario, lo que pedimos es que se presenten pruebas en todos los casos y, cuando las hay, ya no le gusta a la oposición. Pero incluso, en casos que nos implican, la FGR tiene abiertas investigaciones".

      "No somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie, nunca ha sido así. El mismo secretario de Marina presentó denuncias por el tema del huachicol fiscal contra funcionarios ya de nuestro gobierno. Creo que en ese sentido se ha actuado de manera correcta", agregó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena rechaza venganza política en caso Ruffo
      Morena rechaza venganza política en caso Ruffo

      Morena rechaza "venganza política" en caso Ruffo

      SLP

      El Universal

      Montiel señaló que el exgobernador es acusado por contrabando de combustible y criticó la defensa desde la oposición

      15 años antes de ser gobernador, la DFS ya espiaba a Ruffo Appel
      15 años antes de ser gobernador, la DFS ya espiaba a Ruffo Appel

      15 años antes de ser gobernador, la DFS ya espiaba a Ruffo Appel

      SLP

      El Universal

      Recientemente fue detenido por la FGR por presuntos delitos relacionados con "huachicol"

      México registra tres casos de Cyclospora; descartan brote
      México registra tres casos de Cyclospora; descartan brote

      México registra tres casos de Cyclospora; descartan brote

      SLP

      EFE

      La Secretaría de Salud informó que los pacientes evolucionan favorablemente y negó que exista evidencia de un vínculo con lechugas producidas en Guanajuato.

      Sheinbaum ve "obvia" participación de EU en captura de "El Mayo"
      Sheinbaum ve "obvia" participación de EU en captura de "El Mayo"

      Sheinbaum ve "obvia" participación de EU en captura de "El Mayo"

      SLP

      EFE

      La presidenta señaló contradicciones en la versión de Washington y dijo que Estados Unidos no ha entregado la información solicitada por México.