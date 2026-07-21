Reaparecen baches recién reparados en lateral de la 57
Vecinos aseguran que la zona fue rehabilitada hace menos de seis meses, pero el pavimento volvió a deteriorarse
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Automovilistas denunciaron el deterioro de la carpeta asfáltica en la lateral de la carretera 57, a la altura de la agencia Renault, donde aseguran que los baches reaparecieron pocos meses después de haber sido reparados.
De acuerdo con la denuncia ciudadana, los trabajos de bacheo se realizaron hace menos de seis meses; sin embargo, actualmente los desperfectos son incluso mayores, lo que representa un riesgo para quienes circulan diariamente por la zona.
Los afectados señalaron que los hoyancos obligan a los conductores a disminuir la velocidad o realizar maniobras para esquivarlos, lo que incrementa la posibilidad de accidentes, especialmente durante las horas de mayor tráfico.
El punto señalado se ubica de manera aproximada sobre la lateral de la carretera 57, a la altura de Avenida Benito Juárez 942, en la colonia Maya Mil, al sur de la capital potosina.
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Los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan nuevamente el problema y, en esta ocasión, se realicen reparaciones de mayor calidad que garanticen una mayor durabilidad del pavimento.
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