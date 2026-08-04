¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?

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Cada mes, WhatsApp deja de ser compatible con ciertos celulares y esto, principalmente, se debe a que ya no cuentan con los requisitos técnicos para soportar las actualizaciones.

Y es mejor tener esta información a la mano para no perder contactos, chats y datos relevantes. Si quieres saber qué modelos de iOS y Android se encuentran en la lista, en Techbit de EL UNIVERSAL te lo contamos.

WhatsApp celulares incompatibles agosto 2026

¿Qué celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp en agosto 2026?

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De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, cada año, Meta analiza qué dispositivos tienen un software antiguo y cuáles cuentan con el menor número de usuarios. Todos ellos dejan de recibir actualizaciones, parches de seguridad y nuevas funciones.

Actualmente, la aplicación es compatible con celulares que cuentan con sistema operativo Android OS 5.0 y posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y posteriores.

En cambio, los equipos que dejan de ser compatibles este mes son:

iPhone

· iPhone 6

· iPhone 6 Plus

· iPhone 5s

· iPhone 5c

· iPhone 5

· iPhone 4s

Android

· Samsung Galaxy Ace 4

· LG Optimus L3 II

· Sony Xperia M

· Huawei Ascend Mate

· HTC Desire 500

Recomendaciones para usuarios con celulares incompatibles

Vale la pena mencionar que a partir del 8 de septiembre de 2026, esta app sólo admitirá dispositivos con Android 6 y posteriores. Y desde el 30 de noviembre será únicamente compatible con iOS 15.5 y posteriores.

¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

Si tu celular ha dejado de ser compatible con WhatsApp, recuerda que ya no es posible acceder a la aplicación, enviar o recibir mensajes, ni utilizar sus nuevas funciones.

Así que, para que no te agarre desprevenido, sigue estas recomendaciones:

· Revisa su software: checa si tu dispositivo dejará de recibir actualizaciones en el apartado "Información del sistema" o similares.

· Realiza una copia de seguridad: si se encuentra en la lista o su sistema operativo es obsoleto, te recomendamos hacer una copia de seguridad para conservar información relevante.

· Cambia de modelo: si está en tus posibilidades, adquiere un celular más moderno para recuperar el acceso a tu cuenta y tus chats.

· Usa la versión web para emergencias: considera que aún podrás seguir usando WhatsApp desde tu computadora, siempre que hayas sincronizado la sesión con anterioridad.

¡Ya lo sabes! WhatsApp se actualiza constantemente para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, así como otorgarles nuevas funciones y mejoras de seguridad.