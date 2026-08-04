logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?

Meta recomienda hacer copia de seguridad y actualizar dispositivos para evitar pérdida de datos

Por El Universal

Agosto 04, 2026 04:19 p.m.
A
¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cada mes, WhatsApp deja de ser compatible con ciertos celulares y esto, principalmente, se debe a que ya no cuentan con los requisitos técnicos para soportar las actualizaciones.

      Y es mejor tener esta información a la mano para no perder contactos, chats y datos relevantes. Si quieres saber qué modelos de iOS y Android se encuentran en la lista, en Techbit de EL UNIVERSAL te lo contamos.

      WhatsApp celulares incompatibles agosto 2026

      ¿Qué celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp en agosto 2026?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, cada año, Meta analiza qué dispositivos tienen un software antiguo y cuáles cuentan con el menor número de usuarios. Todos ellos dejan de recibir actualizaciones, parches de seguridad y nuevas funciones.

      Actualmente, la aplicación es compatible con celulares que cuentan con sistema operativo Android OS 5.0 y posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y posteriores.

      En cambio, los equipos que dejan de ser compatibles este mes son:

      iPhone

      · iPhone 6

      · iPhone 6 Plus

      · iPhone 5s

      · iPhone 5c

      · iPhone 5

      · iPhone 4s

      Android

      · Samsung Galaxy Ace 4

      · LG Optimus L3 II

      · Sony Xperia M

      · Huawei Ascend Mate

      · HTC Desire 500

      Recomendaciones para usuarios con celulares incompatibles

      Vale la pena mencionar que a partir del 8 de septiembre de 2026, esta app sólo admitirá dispositivos con Android 6 y posteriores. Y desde el 30 de noviembre será únicamente compatible con iOS 15.5 y posteriores.

      ¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

      Si tu celular ha dejado de ser compatible con WhatsApp, recuerda que ya no es posible acceder a la aplicación, enviar o recibir mensajes, ni utilizar sus nuevas funciones.

      Así que, para que no te agarre desprevenido, sigue estas recomendaciones:

      · Revisa su software: checa si tu dispositivo dejará de recibir actualizaciones en el apartado "Información del sistema" o similares.

      · Realiza una copia de seguridad: si se encuentra en la lista o su sistema operativo es obsoleto, te recomendamos hacer una copia de seguridad para conservar información relevante.

      · Cambia de modelo: si está en tus posibilidades, adquiere un celular más moderno para recuperar el acceso a tu cuenta y tus chats.

      · Usa la versión web para emergencias: considera que aún podrás seguir usando WhatsApp desde tu computadora, siempre que hayas sincronizado la sesión con anterioridad.

      ¡Ya lo sabes! WhatsApp se actualiza constantemente para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, así como otorgarles nuevas funciones y mejoras de seguridad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?
      ¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?

      ¿En qué celulares deja de funcionar WhatsApp en agosto?

      SLP

      El Universal

      Meta recomienda hacer copia de seguridad y actualizar dispositivos para evitar pérdida de datos

      Lácteos fermentados: beneficios del yogur, yogur griego y kéfir
      Lácteos fermentados: beneficios del yogur, yogur griego y kéfir

      Lácteos fermentados: beneficios del yogur, yogur griego y kéfir

      SLP

      El Universal

      El yogur griego concentra proteínas y reduce el índice glucémico del alimento.

      SpaceX revela pérdidas y planes tras salida a bolsa
      SpaceX revela pérdidas y planes tras salida a bolsa

      SpaceX revela pérdidas y planes tras salida a bolsa

      SLP

      AP

      Inversionistas esperan detalles sobre cohete Starship y red de satélites.

      Restos de un cohete de SpaceX se estrellarán contra la Luna
      Restos de un cohete de SpaceX se estrellarán contra la Luna

      Restos de un cohete de SpaceX se estrellarán contra la Luna

      SLP

      EFE

      La etapa superior de un Falcon 9 impactará este miércoles cerca del cráter Einstein