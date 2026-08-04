Restos de un cohete de SpaceX se estrellarán contra la Luna

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Miami, 4 ago (EFE).- Los restos de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactarán accidentalmente este miércoles contra la superficie de la Luna, de acuerdo con estimaciones de astrónomos independientes.

La colisión está prevista alrededor de las 2:35 horas del este de Estados Unidos —6:35 GMT—, cuando la etapa superior del cohete, con un peso aproximado de cinco toneladas, choque contra el satélite a una velocidad de 8 mil 690 kilómetros por hora.

Los expertos calculan que el impacto ocurrirá cerca del cráter Einstein y podría formar una cavidad de entre 20 y 30 metros de diámetro. La colisión también lanzaría material lunar a una distancia de hasta 800 kilómetros.

La NASA informó que conoce la trayectoria del objeto y explicó que se trata de un desecho de la misión lunar lanzada el 15 de enero de 2025 por la empresa estadounidense Firefly Aerospace y la japonesa Ispace.

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La etapa superior del Falcon 9 quedó en el espacio después de que el cohete transportó módulos de aterrizaje desarrollados por ambas compañías privadas.

Julianna Scheiman, directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, explicó que las etapas superiores utilizadas en misiones de órbita terrestre baja suelen quemarse al reingresar a la atmósfera.

En las misiones más lejanas, agregó, es necesario realizar maniobras diferentes para que esos componentes permanezcan en trayectorias seguras. En este caso, una combinación de actividad solar y fuerzas gravitacionales dirigió el objeto hacia la Luna.

Aunque el satélite recibe impactos frecuentes de meteoritos, las colisiones con objetos artificiales son menos habituales. El acontecimiento permitirá a la NASA y a otros especialistas estudiar sus efectos sobre la superficie lunar.

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La información obtenida también podría ayudar a desarrollar medidas de protección para astronautas e infraestructura durante futuras misiones. La NASA tiene previsto enviar nuevamente seres humanos a la Luna en 2028. EFE