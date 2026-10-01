¿Qué plantas atraen colibríes al jardín?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 30 (EL UNIVERSAL).- Cada año, la disminución de las temperaturas en el norte del continente impulsa a millones de ejemplares a emprender un viaje hacia el sur en busca de refugio y alimento.

Conabio documenta migración de colibríes y otras especies

En esta época, la riqueza natural del territorio mexicano se convierte en un destino idóneo para diversas familias de la fauna silvestre, entre las que destacan diez especies distintas de colibríes migratorios que viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia regiones más cálidas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el territorio nacional funciona como un corredor biológico crucial para múltiples especies que escapan de las heladas septentrionales.

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Entre estos visitantes destacan el colibrí garganta rubí (Archilochus colubris) y el colibrí de cola ancha (Selasphorus platycercus), pequeños polinizadores que completan travesías de miles de kilómetros para establecerse temporalmente en bosques, valles y zonas urbanas del país.

Este fenómeno no ocurre de manera aislada. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) documenta que el flujo migratorio otoñal incluye a la mariposa monarca (Danaus plexippus) en los bosques de oyamel, así como a diversas aves acuáticas, rapaces como la aguililla de Swainson y múltiples aves cantoras insectívoras. Todas estas especies requieren de ecosistemas saludables y fuentes constantes de energía para sobrevivir a su trayecto.

UNAM y recomendaciones para jardines que apoyan a colibríes

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la creación de jardines para polinizadores en entornos urbanos y rurales es una estrategia fundamental para apoyar a estas aves durante su estancia.

Investigadores de la máxima casa de estudios destacan que la presencia de plantas con flores de formas tubulares y colores vistosos (especialmente rojas, amarillas y moradas) ofrece el néctar que estas especies necesitan para recuperar fuerzas.

Entre las especies recomendadas por especialistas universitarios para cultivar en jardines o macetas se encuentran el mirto (Salvia microphylla), el aretillo (Fuchsia), la lavanda (Lavandula) y diversas variedades de salvia.

De acuerdo con el Instituto de Ecología (Inecol), mantener estas plantas libres de pesticidas químicos garantiza un entorno seguro para los colibríes y fomenta la conservación de la biodiversidad local frente al crecimiento de las ciudades.

Especialistas en ornitología y biología vegetal señalan que complementar la vegetación del jardín con bebederos artificiales resulta una ayuda invaluable durante los picos migratorios, siempre y cuando se sigan estrictas pautas de higiene para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en estas comunidades aviares.

Profepa recomienda preparación segura de alimento para colibríes

Según recomendaciones difundidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la preparación del alimento casero consiste en:

- Preparación de la mezcla: Disuelve 1 parte de azúcar blanca refinada en 4 partes de agua limpia.

- Hervido: Hierve la mezcla durante un par de minutos para eliminar patógenos y déjala enfriar por completo antes de usarla.

- Ingredientes prohibidos: No uses colorantes artificiales, miel, azúcar morena ni edulcorantes, ya que provocan daños severos en el hígado y riñones de los colibríes.

- Ubicación: Coloca el bebedero a la sombra para evitar que el líquido se fermenten rápidamente.

- Limpieza y mantenimiento: Lava el recipiente minuciosamente cada 2 o 3 días utilizando únicamente agua caliente y un cepillo.