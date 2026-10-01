Guillermo Morales deja Bienestar por aspiraciones rumbo a 2027

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Guillermo Morales López informó este día que renunció a la titularidad de los Programas Integrales del Bienestar en San Luis Potosí, cuya determinación fue aprobada por Leticia Ramírez Amaya, secretaria del Bienestar.

En conferencia de prensa en la sede delegacional, confesó que deja la delegación federal para participar en las próximas elecciones del 2027, sin embargo, se abstuvo de informar para qué cargo contenderá.

El ahora exfuncionario federal refirió que la semana pasada entregó la dimisión, la cual es efectiva a partir de este día.

Aunque descartó que haya renunciado por investigaciones abiertas en su contra, se dijo dispuesto a que los órganos de control interno lleven a cabo auditorías correspondientes.

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Consideró que los señalamientos y acusaciones surgieron por situaciones inducidas y de carácter político.

Aclaró que su salida no afecta la operatividad de la entrega de los programas sociales, porque existen coordinadores encargados de atender tales responsabilidades.

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En Morena rechazan acusaciones contra Morales

Ana Paula Vázquez/Pulso.- La salida de Guillermo Morales de la Delegación de Bienestar en San Luis Potosí quedó en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y una postura de Morena que descarta que el exfuncionario haya sido destituido por ese motivo.

La dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, aseguró que Morales fue invitado a incorporarse al movimiento, aunque consideró que cualquier señalamiento debe ser investigado.

La declaración se produjo después de que el diputado federal Gabino Morales Mendoza exigiera una investigación formal contra quien estuvo al frente de los Programas Sociales en el estado. El legislador acusó la existencia de presunto acoso laboral, abuso de poder, intimidación, nepotismo, corrupción y supuesto desvío de recursos al interior de la dependencia.

Rodríguez Velázquez rechazó los señalamientos y cuestionó el origen de la información difundida por el diputado federal. "Nunca, nunca vamos a permitir una denostación a nuestros compañeros", afirmó, al tiempo que señaló que desconoce de dónde obtuvo Gabino Morales los datos utilizados para realizar las acusaciones.

La dirigente estatal de Morena también negó que Guillermo Morales haya sido separado del cargo como consecuencia de alguna irregularidad. Explicó que su salida corresponde a una invitación para colaborar con el movimiento y agregó: "que se investigue lo que se tenga que investigar", ante las acusaciones planteadas públicamente.

Gabino Morales sostuvo que la salida del exdelegado no debería cerrar el caso y pidió que las autoridades revisen las denuncias que, afirmó, recibió de trabajadores de Bienestar. Entre los señalamientos mencionó supuestas amenazas de despido, represalias por publicaciones o fotografías en redes sociales y presiones para realizar actos indebidos; además llamó a los trabajadores que se consideren afectados a presentar las denuncias correspondientes.