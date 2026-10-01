Insiste Ecología en llamado a no dejar basura que tape drenajes

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La falta de cuidado en la disposición de residuos por parte de la ciudadanía continúa generando acumulaciones de basura en coladeras, puentes y puntos de desfogue, situación que podría complicar la atención de nuevas lluvias atípicas, advirtió Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

El funcionario señaló que, pese a los trabajos preventivos y los operativos que mantiene el municipio en alrededor de 67 puntos críticos de la ciudad, las cuadrillas siguen encontrando principalmente botellas de plástico, envolturas de alimentos y otros residuos que son arrastrados hacia la infraestructura de drenaje y dificultan el desalojo del agua.

Mendieta Rivera explicó que las lluvias recientes se han caracterizado por concentrar grandes cantidades de agua en periodos cortos, por lo que el Ayuntamiento mantiene vigilancia permanente y recorridos coordinados con Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Municipales e Interapas. Indicó que se prevé la continuidad de precipitaciones, por lo que los equipos permanecerán activos para intervenir puentes, alcantarillas y zonas de desfogue.

Consideró que, además de las acciones de limpieza y mantenimiento que realiza el municipio, es necesario que la población contribuya evitando arrojar basura en la vía pública y esperando los recorridos de los camiones recolectores.

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Advirtió que por más esfuerzos que realicen las cuadrillas, los residuos que terminan en las calles pueden ser arrastrados por la lluvia y posteriormente obstruir coladeras y sistemas de desfogue.