Video | Galindo no es congruente entre sus dichos y acciones: Gallardo
"Yo no tengo porque hablar nada de su informe, ni voy a decir si se adelantó o no", señaló el gobernador
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Después que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, se "destapó" como aspirante a la gubernatura del estado durante su Segundo Informe de actividades, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el edil no se mostró congruente entre sus dichos y acciones.
Contextualizó que, de acuerdo con señalamientos del alcalde capitalino, él emitió mensajes políticos en el quinto informe de Gobierno del Estado, sin embargo, Galindo Ceballos hizo lo mismo al "destaparse" como contendiente.
"Se me hacen incongruencias, pero bueno, la gente es la que va a juzgar. Yo no tengo porque hablar nada de su informe, ni voy a decir si se adelantó o no. Es lo que se ve nada más", remarcó.
En entrevista, recalcó que, si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca denunciar al presidente municipal por actos anticipados de campaña, porque se trata de un instituto político, no la administración estatal.
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Dijo que no juzga ni opina sobre la presentación del informe de Galindo Ceballos, porque al final la ciudadanía es la que tiene la evaluación más importante.
Estimó que el PVEM comenzará con la designación de candidaturas en diciembre próximo o enero del 2027, pues no pretende adelantarse como otras fuerzas políticas.
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