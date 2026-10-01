Exalumnos de secundaria de Torreón matan a maestra y hieren a tres

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Una persona murió y tres más resultaron lesionadas luego de un ataque registrado la mañana de este jueves al interior de la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila.

La víctima mortal fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como la subdirectora del plantel. Por otro lado, entre los heridos se encuentran dos alumnos, uno de ellos reportado en estado grave, detalló el titular de la institución estatal, Federico Fernández Montañez.

Los hechos ocurrieron pocos minutos después de las 09:00 horas, cuando dos jóvenes ingresaron al plantel y comenzaron la agresión contra integrantes del personal administrativo y alumnos. Ambos fueron detenidos posteriormente por elementos de seguridad y quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Dos exalumnos son responsables del ataque

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Fernández Montañez informó que los detenidos son dos jóvenes de 18 años, hermanos gemelos y exalumnos de la secundaria. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos habrían ingresado al plantel detrás de una maestra.

Héctor Rodríguez, prefecto del plantel, declaró a medios de comunicación que la agresión ocurrió en uno de los baños de la escuela. También se reportó de manera inicial que los jóvenes llevaban consigo un machete y artefactos que fueron descritos como bombas molotov.

Aunque personal de la escuela y vecinos refirieron haber escuchado detonaciones, la Fiscalía estatal informó posteriormente que hasta el momento no se ha identificado el uso de armas de fuego.

El Fiscal General de Coahuila señaló que una de las primeras líneas de investigación apunta a que los exalumnos actuaron por impulsos emocionales y resentimiento contra personal administrativo y la comunidad escolar.

Sobre los objetos empleados durante la agresión, el funcionario indicó que los peritajes realizados hasta el momento apuntan al uso de armas blancas y objetos tipo petardos. Asimismo, descartó preliminarmente la presencia de explosivos de gran magnitud dentro de la escuela.

Después de la agresión, el plantel quedó bajo resguardo de elementos de la Policía de Investigación, con la participación de representantes de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno de Coahuila.

Gabinete de Seguridad se suma a investigación

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que colabora con las autoridades del estado para esclarecer los hechos ocurridos en la secundaria de Torreón y contribuir al desarrollo de las investigaciones.

A través de una publicación en X, antes Twitter, el organismo lamentó el fallecimiento de la integrante del personal educativo y expresó sus condolencias a sus familiares, así como su solidaridad con la comunidad escolar.

En paralelo, señaló que las tres personas lesionadas reciben atención médica y confirmó la detención de los responsables, aunque no brindó más detalles sobre su situación jurídica.

"Las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso", advierte la publicación en redes.