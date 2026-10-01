A la oposición "le da pavor" salir a territorio: Sheinbaum

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Tras la participación de Felipe Calderón en el Foro América Libre 2026, donde habló de democracia y acusó a Morena de implementar un régimen, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que partidos de oposición llamen a expresidentes a representarlos con discursos hipócritas y los acusó de no trabajar en territorio porque "son clasistas y racistas".

"Primero la hipocresía, ¿cómo Calderón habla de democracia? Si llega al poder con un fraude electoral y luego habla de democracia. Te dedicaste, entre otras cosas, a hacer pactos con los dueños de los medios para evitar que se dijera la verdad en aquella época y habla de libertad de expresión. Se atreve a decir que hay problemas con la delincuencia organizada y supuestamente vínculos con el poder, cuando puso a García Luna de secretario de Seguridad, es de verdad, de no creerse, de no creerse", declaró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 1 de octubre, la mandataria federal cuestionó: "¿Cómo no le da vergüenza?". Y acusó a Movimiento Ciudadano (MC), al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar a expresidentes para realizar conferencias o propaganda previo al inicio del periodo electoral.

"Vean cómo está el MCPRIANISMO, que tienen que buscar a los expresidentes porque no tienen cuadros políticos que puedan defender posiciones, ahí tienen a (Vicente) Fox, traidor a la democracia, porque durante su periodo, que además ya sabemos como llegó con un pacto en Estados Unidos con Zedillo. Pero que además promoviste el desafuero y el fraude electoral", aseguró.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra Felipe Calderón y lo acusó de llevar a cabo una campaña política. A pesar de esto, lo invitó a continuar ante la falta de representación de figuras jóvenes en partidos opositores. También criticó que Jorge Romero Herrera (presidente del PAN) y Alejandro "Alito" Moreno (presidente del PRI) se reúnan en vísperas de formar nuevamente una alianza rumbo al 2027.

"Ya habían dicho que electoralmente no se iban a aliar nuevamente dos partidos y ahora están promoviendo la alianza de los dos partidos. Porque si ustedes ven las encuestas, pues no les va muy bien que digamos. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque son expresidentes que están en campaña", dijo al destacar que Andrés Manuel López Obrador se retiró de la esfera política.

La Jefa del Ejecutivo reconoció que políticos de su movimiento sí salen a territorio para acercarse al pueblo, a diferencia de figuras políticas opositoras: "A ellos les da pavor eso, porque son muy racistas y muy clasistas, es la verdad, entonces eso de caminar por las calles pues no está tan fácil", ironizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que desde los 15 años participa en movimientos estudiantiles y sociales, mientras que lleva años recorriendo las ciudades que representa, lo que llamó hacer política para transformar la vida de las personas y garantizar su bienestar.

"Porque no hay libertad si no hay bienestar. Y la democracia tiene sustento en el soberano, en el pueblo. Si no estás cerca del pueblo, pues tu política va a ser otra. (Calderón) tiene el foro abierto. Sí. Ellos mismos son los que dicen que no hay libertad de expresión. Entonces, no tiene sustento lo que dice, se cae solito. Son palabras de esas como PowerPoint que pone las palabras y se van deshaciendo las letras", expresó.

Ayer, el expresidente Felipe Calderón dijo que en México "estamos regresando a una nueva versión de la dictadura perfecta" por medio de un partido hegemónico, con autoridades electorales sometidas, con mayorías legislativas fabricadas ilegalmente y con un Poder Judicial capturado por el gobierno de Morena.

Al participar en el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, dijo que el los gobiernos populistas de América Latina no pueden vivir para siempre a menos que destruyan los órganos electorales. Indicó que una vez en el poder, Morena se ha dedicado a mantenerlo a toda costa. Centra su acción en millones de pagos de dinero a los electores bajo cualquier razón, consideró.

"Un régimen de partido hegemónico con autoridades electorales sometidas sin un poder judicial independiente y sin garantías sólidas para los derechos humanos", afirmó el exmandatario.