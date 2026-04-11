Milan recibe a Udinese con presión por puestos de Champions

Este sábado continúa la actividad de la jornada 32 en la Serie A con el cruce entre AC Milan y Udinese en el mítico San Siro, con el equipo dirigido por Massimiliano Allegri obligado a ganar por jugar en casa y para mantenerse en la zona de clasificación a Champions League.

A pesar de sufrir la derrota ante Napoli, los rossoneros siguen con la posibilidad de escalar a la segunda posición, pero para eso deben hacerse fuertes de local.

"Nos faltan algunos puntos para alcanzar nuestro objetivo. Hay margen de mejora. Necesitamos afrontar este momento con gran serenidad y claridad. Será un partido difícil contra un equipo físico. Necesitamos mantener la concentración. Estamos en buena forma y no podemos excedernos, jugando con buena técnica y gran orden", declaró Allegri en la previa del partido.

Por su parte, el Udinese ocupa el lugar 11 en la tabla de posiciones con 40 puntos, lejos de la zona de clasificación a torneos europeos, pero viene de empatar 0-0 contra la gran revelación, Como, gracias a una sólida actuación.

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Además, los equipos "chicos" siempre se crecen cuando visitan a uno de los más grandes de la liga y por eso el Milan no debe confiarse.

El delantero mexicano Santiago Giménez, que ya volvió a las canchas después de su extenso proceso de rehabilitación, no está contemplado para ser titular, pero podría ver minutos en la segunda parte.

¿Cuándo y dónde ver Milan vs Udinese?

· Día: sábado 11 de abril

· Horario: 10:00 horas

· Transmisión: ESPN 2.