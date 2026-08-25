Comprar vs. rentar maquinaria de construcción: ¿cómo hacer el cálculo correcto en 2026?

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Una cuadrilla de diez personas ociosa durante un día en una obra de tamaño mediano en México representa entre $12,000 y $18,000 pesos en mano de obra no productiva, más las penalizaciones contractuales por atraso que, en contratos de edificación comercial, pueden superar el 0.5 % del valor del contrato por día.

El costo real de un equipo parado raramente aparece en el análisis, cuando una empresa decide entre comprar o rentar maquinaria. Y es precisamente ese dato el que cambia la conclusión.

La mayoría de las empresas toma la decisión de compra frente a la renta con base en la liquidez del momento, no en un modelo de cálculo. Como consecuencia, muchas empresas rentan equipo durante años cuando los números justificarían la compra desde el mes doce, o invierten en activos que subutilizan mientras el capital inmovilizado erosiona su rentabilidad.

Este artículo presenta el modelo de cálculo que permite resolver esa pregunta con datos, no con instinto.

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El costo real de tener equipo propio

El error más frecuente al pensar en la compra de maquinaria es confundir el precio de lista con el costo total de propiedad (TCO). Son dos cifras distintas, y la diferencia entre ambas determina si el cálculo favorece la compra o la renta.

El TCO de un equipo de construcción en México se compone de cinco líneas.

La primera es la depreciación fiscal: el artículo 34, fracción VI de la Ley del ISR establece una tasa del 25% anual para maquinaria y equipo utilizados en la industria de la construcción, lo que significa que un equipo de $180,000 pesos pierde $45,000 pesos de valor contable en el primer año.

La segunda línea es el mantenimiento preventivo y correctivo, que para equipos de uso intensivo en construcción oscila entre el 8 % y el 15 % del valor del equipo por año, según la categoría.

La tercera es el almacenaje y resguardo. Los costos de bodega, seguridad y logística de traslado entre obras representan entre un 3 % y un 6 % adicional.

La cuarta línea es el seguro de responsabilidad civil, obligatorio en obra y cotizado sobre el valor del activo.

La quinta, y la más subestimada, es el costo financiero del capital inmovilizado. El dinero destinado a la compra tiene un costo de oportunidad que debe incluirse en el análisis, especialmente en entornos con tasas de interés elevadas como el actual.

Aplicando estas líneas a un ejemplo concreto: un compresor portátil con precio de lista de $180,000 MXN tiene un TCO real en el primer año de entre $230,000 y $252,000 pesos cuando se suman depreciación, mantenimiento al 10 %, almacenaje al 4 %, seguro y costo financiero al 5 % sobre el capital. El precio de lista subestima el costo real de compra entre un 28 % y un 40 %.

El modelo de cálculo: punto de equilibrio y regla del 60%

Con el TCO real sobre la mesa, el modelo de decisión se construye en dos pasos.

El punto de equilibrio

La fórmula base es: (precio de compra + costos operativos anuales) ÷ costo diario de renta = número de días de uso necesarios para que comprar sea más barato que rentar.

Aplicado a una plataforma de tijera de 10 metros con precio de compra de 320,000 MXN y un costo operativo anual estimado del 18 % del valor (57,600 MXN), frente a un costo de renta de $1,400 pesos por día en el mercado del Bajío: el punto de equilibrio se alcanza en aproximadamente 270 días de uso acumulado. Si el equipo se usará más de 270 días en su vida útil proyectada, comprar es la decisión financieramente correcta. Si el uso proyectado está por debajo de ese umbral, la renta preserva el flujo de caja.

Lo que modifica el resultado de forma significativa es incluir los costos ocultos del TCO en la ecuación. Si se calcula solo con el precio de lista, el punto de equilibrio de ese mismo equipo baja a 229 días, una diferencia de más de 40 días que puede llevar a una decisión incorrecta.

La regla del 60%

Existe un criterio práctico, ampliamente utilizado en la gestión de flotillas, para tomar una decisión rápida antes de construir el modelo completo. Si el equipo se utilizará más del 60% de los días hábiles del año (aproximadamente 150 días sobre 250 hábiles), la compra tiende a ser más rentable que la renta en un horizonte de 12 meses o más. Por debajo de ese umbral, la renta es financieramente superior porque el costo fijo del equipo se distribuye en menos días productivos.

La tabla siguiente ilustra cómo se comporta la decisión en tres escenarios de duración de proyecto:

En el escenario de seis meses con uso del 50% de los días hábiles (62 días de uso efectivo), la renta acumulada de una plataforma de tijera a $1,400/día resulta en $86,800 MXN frente a un TCO anualizado de $377,600 MXN; la renta es claramente superior.

En doce meses con uso del 65% (162 días), la renta acumula $226,800 MXN y el TCO del primer año se sitúa en $377,600 MXN; la renta todavía gana, pero el margen se estrecha.

En veinticuatro meses con uso sostenido del 70% (350 días en dos años), la renta acumulada supera los $490,000 MXN, mientras que el TCO del equipo en ese período (sumando año uno y mantenimiento del año dos) se sitúa alrededor de $432,000 MXN. En ese escenario, comprar representa un ahorro de aproximadamente $58,000 pesos.

¿Cuándo la compra sí es la decisión correcta y cuándo no lo es?

Hay condiciones operativas que hacen de la compra la opción financieramente superior con independencia del cálculo de corto plazo.

La compra es la decisión correcta cuando la empresa opera con un uso continuo superior a 200 días por año en proyectos propios: la renta acumulada en ese escenario supera el TCO del equipo en un horizonte de 18 a 24 meses para la mayoría de las categorías de maquinaria ligera.

También lo es cuando la empresa cuenta con un taller de mantenimiento interno, lo que reduce la línea de correctivo del TCO entre un 30% y un 50%, mejorando el punto de equilibrio de forma significativa.

Un tercer escenario que justifica la compra es el equipo especializado con baja disponibilidad en el mercado de renta local: en regiones del Bajío o el norte del país donde la oferta de plataformas de elevación o compresores de alto caudal es limitada, la dependencia del mercado de renta puede generar retrasos que cuestan más que el equipo mismo.

Por el contrario, la renta es la decisión financieramente superior en obras de duración menor a seis meses donde el uso efectivo no supera el 50% de los días hábiles. También cuando las necesidades varían por etapa de proyecto: una constructora que requiere plataformas de elevación sólo en acabados y compresores solo en cimentación raramente supera el umbral del 60% de utilización en ninguna categoría. Y cuando la tecnología avanza con rapidez (como ocurre con las plataformas eléctricas de última generación), la renta permite acceder a equipos actualizados sin amarrar capital en activos que pueden quedar obsoletos en cuatro o cinco años.

Los tres errores que inflan el costo de la decisión equivocada

Error 1: calcular el punto de equilibrio solo con el precio de lista. Ignorar los costos de mantenimiento, almacenaje y seguro subestima el costo real de compra entre un 30% y un 50%, y lleva a empresas a concluir que comprar es más barato cuando el TCO completo indica lo contrario.

Error 2: no contabilizar el costo financiero del capital inmovilizado. Un equipo de $320,000 pesos financiado a 12 meses sin intereses tiene un perfil de costo distinto al mismo equipo comprado con capital propio que podría estar generando rendimiento en otro activo. Ese costo de oportunidad debe sumarse al TCO, especialmente con tasas de interés superiores al 8%.

Error 3: ignorar la disponibilidad de refacciones y el soporte post-venta. Un equipo de precio bajo sin stock local de refacciones puede generar más días de downtime que uno de mayor precio con respaldo técnico en el país. Un día de equipo parado en obra tiene el costo calculado al inicio de este artículo; multiplicado por los días que puede tardar conseguir una refacción importada, el ahorro inicial en precio de compra se convierte rápidamente en pérdida neta.

La decisión empieza por calcular, no por intuir

El modelo de punto de equilibrio y la regla del 60% dan una respuesta clara en la mayoría de los escenarios operativos cuando se aplican con los datos correctos. El paso que muchas empresas saltan es construir el TCO completo antes de comparar contra la renta acumulada: sin esa cifra real, cualquier análisis compara precios de lista contra costos de renta, y esa comparación casi siempre favorece la compra por razones equivocadas.

Las variables que los modelos de cálculo no capturan pero que impactan el TCO real son el soporte técnico postventa y la disponibilidad de refacciones locales. Cuando los números confirman que la compra es la decisión correcta para la operación, la selección del proveedor debe incluir esas variables como criterios de igual peso que el precio: un distribuidor con inventario de refacciones disponible en México y capacitación certificada reduce el riesgo operativo que los modelos financieros no anticipan. Quienes evalúan, por ejemplo, plataformas de elevación en venta deben verificar no solo el precio unitario sino el tiempo de respuesta de soporte y la disponibilidad de partes antes de cerrar la orden.

Un distribuidor como Alpha C Maquinaria, con más de 15 años en el mercado mexicano y stock de refacciones propio para las marcas que representa, ilustra el tipo de respaldo que debe incluirse en la evaluación: el crédito directo a 12 meses sin intereses y la capacitación certificada son variables que reducen el TCO real del equipo más de lo que cualquier descuento sobre el precio de lista.

El cálculo correcto no es complicado. Lo que se requiere es incluir todas las variables antes de tomar la decisión, no después.