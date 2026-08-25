Dos funcionarios públicos "ganan" viaje a Miami para ver a Messi

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La asociación civil Ciudadanos Observando pidió transparentar un concurso organizado por el Atlético de San Luis, luego de identificar entre los ganadores de un viaje a Miami a dos funcionarios públicos estatales vinculados profesionalmente.

El premio consistió en asistir al encuentro del conjunto potosino contra el Inter Miami de Lionel Messi, según la publicación difundida por la organización este 24 de agosto.

Ciudadanos Observando señaló que entre menos de 15 personas beneficiadas aparecen Gerardo Perdomo, contralor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, y Eduardo de Alba, coordinador de Auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

La agrupación destacó además que Perdomo es esposo de Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.

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De acuerdo con la denuncia pública, las redes oficiales del Atlético de San Luis difundieron fotografías en las que aparecen ambos funcionarios como parte del grupo ganador. La asociación sostuvo que no se conocen públicamente las bases del concurso, el número de participantes ni el procedimiento mediante el cual fueron seleccionados los beneficiarios.

Ante ello, solicitó al club informar cómo se realizó el sorteo, quién verificó el procedimiento y quién cubrió los gastos de traslado, hospedaje y entradas.

También pidió aclarar si la Secretaría de Finanzas u otra dependencia estatal tuvo alguna intervención o gestión relacionada con el beneficio, debido a que el Gobierno del Estado figura como patrocinador del equipo.

La propia organización reconoció que no existen elementos suficientes para afirmar que hubo fraude o corrupción. Sin embargo, consideró que la presencia de ambos funcionarios dentro de un grupo reducido amerita una explicación pública para descartar un posible trato preferencial.

En la información proporcionada por Ciudadanos Observando no se incluye una postura del Atlético de San Luis, de los funcionarios señalados ni del Gobierno estatal sobre los cuestionamientos.