logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

León juega contra Real Salt Lake a las 20:30 horas en la Leagues Cup.

Por El Universal

Agosto 25, 2026 02:24 p.m.
A
Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los equipos de León y Rayados buscarán esta noche su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup en partidos programados para jugarse en Estados Unidos.

      Rayados vs Chicago

      Fecha: martes 25 de agosto

      Horario: 18:30

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Transmisión: Apple TV

      León vs Real Salt Lake

      Fecha: martes 25 de agosto

      Horario: 20:30

      Transmisión: Apple TV

       

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup
      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      León juega contra Real Salt Lake a las 20:30 horas en la Leagues Cup.

      Diego Mejía asume la responsabilidad
      Diego Mejía asume la responsabilidad

      Diego Mejía asume la responsabilidad

      SLP

      Romario Ventura

      El ADSL sigue sin sumar de a tres; pierde oportunidad de lograr su primer triunfo

      Deshaun Watson, titular de Browns
      Deshaun Watson, titular de Browns

      Deshaun Watson, titular de Browns

      SLP

      AP

      El QB fue elegido por encima de su compañero Shedeur Sanders

      Santos del Potosí supera a Dorados
      Santos del Potosí supera a Dorados

      Santos del Potosí supera a Dorados

      SLP

      Romario Ventura

      Celestiales se llevan el primero de la serie en casa ante los chihuahuenses