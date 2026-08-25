Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

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Los equipos de León y Rayados buscarán esta noche su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup en partidos programados para jugarse en Estados Unidos.

Rayados vs Chicago

Fecha: martes 25 de agosto

Horario: 18:30

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Transmisión: Apple TV

León vs Real Salt Lake

Fecha: martes 25 de agosto

Horario: 20:30

Transmisión: Apple TV