Novela desata revuelo por su supuesto retrato de Natalie Portman

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Londres (EFE).- La nueva novela de Rachel Cusk, "Life of M", salió a la venta este martes en Estados Unidos rodeada de especulaciones sobre un supuesto retrato oscuro de Natalie Portman, pese a que la obra nunca menciona a la actriz.

El revuelo comenzó en julio, cuando la periodista Valerie Stivers publicó en el medio británico UnHerd que en círculos literarios de Nueva York circulaba el rumor de que la novela estaba inspirada en la relación entre Cusk y Portman.

La publicación presenta a M, una estrella de cine famosa desde la infancia cuya autobiografía intenta escribir otra mujer. La historia aborda asuntos como la fama, el poder, la belleza y la construcción de una identidad pública.

El diario The Telegraph calificó el trato que la autora da al personaje como un "asesinato literario", mientras The Timesconsideró que representa una "forma calculada de humillación" hacia Portman.

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En la novela, M aparece como una figura distante de su familia, preocupada por la belleza y condicionada por una vida desarrollada bajo la exposición pública.

Las comparaciones con Portman surgieron por diversas coincidencias. Tanto la actriz como Cusk viven en París, mientras que los personajes de la novela residen en una capital europea cuya identidad no se revela.

Portman administra además un club de lectura en Instagram, donde ha seleccionado obras de Cusk. En 2022 participó en una conversación con la escritora tras la publicación de "Second Place" y la describió como una de sus autoras favoritas.

Otra semejanza se relaciona con el inicio de sus carreras. Portman debutó a los 12 años en "Léon: The Professional", película de Luc Besson estrenada en 1994 y coprotagonizada por Jean Reno.

En "Life of M", la protagonista afirma que el guion de su primera película contenía originalmente escenas sexuales con el personaje masculino principal, eliminadas después de la intervención de su madre. Un cambio similar ocurrió durante la producción de "Léon".

M también es imagen de una marca reconocida y protagonizó una película sobre ballet. Portman mantiene una relación publicitaria con Dior y encabezó "Black Swan", actuación por la que obtuvo el Óscar a mejor actriz.

Pese a las coincidencias, ni Cusk ni su editorial han confirmado que la protagonista esté inspirada en Natalie Portman. La descripción oficial de Farrar, Straus and Giroux presenta la obra como una novela sobre la fama, la belleza, el poder y la verdad, sin mencionar a la intérprete.

Una fuente cercana a Portman, citada por The Telegraph, aseguró que la personalidad de M no se parece a la de la actriz y que el personaje funciona más como un alter ego de la propia escritora.

La misma fuente sostuvo que el equipo de Cusk estaría alentando las especulaciones para impulsar las ventas, aunque tampoco aportó pruebas de esa afirmación.

"Life of M" cuenta con 192 páginas y fue publicada este 25 de agosto en Estados Unidos. El debate sobre su posible inspiración ha colocado a la novela en el centro de la conversación editorial antes incluso de que sus protagonistas hayan fijado públicamente una postura.