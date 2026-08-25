"Topos" desafían burocracia

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Ciudad de México.- Tras 41 días de labores de rescate por el terremoto de Venezuela, el grupo mexicano "Topos Azteca" se desplazó directamente a Colombia para colaborar en la emergencia por el reciente sismo, al desafiar los protocolos y trámites internacionales que, asegura, pueden retrasar la ayuda durante las primeras horas críticas de una catástrofe.

Ante la petición del Gobierno colombiano de no recibir más brigadas extranjeras y las exigencias de certificación de organismos internacionales para los equipos de búsqueda y rescate, los voluntarios mexicanos optaron por movilizarse de manera independiente y sumarse a las labores sobre el terreno.

En una rueda de prensa este lunes en Ciudad de México, el líder de la brigada, Héctor ´El Chino´ Méndez, defendió la decisión de actuar con autonomía, sin esperar avales gubernamentales, acreditaciones internacionales o gestiones diplomáticas.

"Nosotros los Topos no nos regimos por la normatividad de la ONU; nos regimos por el corazón, por la solidaridad, por el amor y por la empatía", afirmó el veterano rescatista, conocido como el "Topo Mayor".

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"Nosotros nos metemos hasta la cocina, así somos los Topos, yo no pido permiso", afirmó ´El Chino´, quien reivindicó la autonomía con la que el grupo se moviliza hacia zonas afectadas por terremotos y otras catástrofes.

El colectivo mexicano enfatizó además que la labor de socorro debe mantener un carácter estrictamente humanitario y rechazó que pueda utilizarse para obtener beneficios económicos, publicidad o protagonismo.

Tras concluir sus tareas y constatar que los equipos colombianos podían continuar los trabajos pendientes, la brigada regresó en la víspera a México, después de una misión que comenzó con las labores de emergencia en Venezuela y continuó prácticamente sin descanso en Colombia.