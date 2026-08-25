Los fraudes inmobiliarios no ceden
Diputado Emilio Rosas resalta la protección del patrimonio familiar ante fraudes inmobiliarios.
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Más de mil 500 carpetas de investigación por fraudes inmobiliarios se han abierto en San Luis Potosí en lo que va del año, de acuerdo con el diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, quien destacó la aprobación de una iniciativa que busca establecer mayores controles sobre los agentes dedicados a la intermediación de bienes inmuebles.
Iniciativa para regular agentes inmobiliarios
Rosas Montiel explicó que la reforma plantea que quienes cuenten con licencia para ejercer como agentes inmobiliarios también acrediten certificaciones de competencias laborales, con el propósito de garantizar que tengan los conocimientos necesarios para realizar operaciones que pueden involucrar el patrimonio de las familias.
La propuesta aprobada también establece que el número de licencia deberá aparecer en la publicidad impresa y digital de los agentes, de manera que los posibles compradores puedan identificar y verificar a las personas con las que pretenden realizar una operación inmobiliaria.
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Impacto de los fraudes en el patrimonio familiar
El legislador señaló que detrás de este tipo de fraudes se encuentran, en muchos casos, los ahorros de toda una vida, por lo que consideró necesario contar con mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer si están tratando con un agente debidamente acreditado. La reforma, dijo, ya fue aprobada y ahora corresponde avanzar en su implementación.
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