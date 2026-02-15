logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

WhatsApp no tiene papelera, pero permite restaurar mensajes y archivos si se cuenta con respaldo previo.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 02:40 p.m.
A
Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Seguramente te ha pasado que eliminas mensajes o archivos de

WhatsApp
, por equivocación o simplemente porque el almacenamiento se está agotando, y te arrepientes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


.
Por fortuna, la app de Metacuenta con una herramienta para recuperarlos. En Techbit de EL UNIVERSAL cuál es y cómo activarla para que recuperes esos chats que borraste sin pensarlo.
-----¿A dónde se van los archivos eliminados de WhatsApp?
Los archivos borrados de WhatsApp (incluyendo fotos, videos o documentos) por lo regular se guardan temporalmente en la carpeta "Media" de Android y en "Recientes" de iPhone.
En los dispositivos de Apple, se guardan sólo si tienes la configuración activada; de lo contrario, al eliminarlos desaparecen de manera definitiva y la única vía para recuperarlos es mediante una copia de seguridad.
Hay que recordar que esta aplicación de mensajería no tiene una "papelera", pero sí ofrece la posibilidad de recuperar los mensajes, archivos y chats eliminados que hayan tenido un respaldo previo.
Y precisamente, las copias de seguridad son respaldos que se hacen en la nube (iCloud o Drive), así que como tal no ocupan el espacio de almacenamiento de la aplicación ni del celular.
En iPhone, si tienes activa la copia de seguridad en la nube y eliminas un archivo del álbum de WhatsApp, ahí mismo se guarda temporalmente y se elimina en automático 30 días después.
Tanto en iOS como en Android, la manera más segura de recuperar los archivos eliminados es con las copias de seguridad. Si quieres revisar si está activa o configurarla, realiza lo siguiente:
Ve "Ajustes"
Entra en "Chats"
Selecciona "Copia de seguridad"
Toca "Guardar"
Establece la frecuencia de la copia de seguridad, por ejemplo, semanal o mensual.
Ahora bien, para restablecer los archivos eliminados en tu cuenta de WhatsApp, ya sea porque cambiaste de dispositivo o necesitas recuperar un archivo con emergencia, haz esto:
Si tienes activa la copia de seguridad, desinstala y vuelve a instalar WhatsApp.
Da clic en "Restaurar" y verifica tu número si tienes un Android; o introduce tu Apple ID si tienes un iPhone.
Por último, cuando la sincronización haya terminado, da clic en "Siguiente".
En seguida, los archivos respaldados que hayas tenido hasta ese momento, volverán a aparecer en tu cuenta.
-----¿Por qué se recomienda borrar los archivos inservibles de WhatsApp?
Cuando la memoria de WhatsApp se llena de archivos, comienza a fallar y también se desactivan ciertas funciones como capturar videos o tomar fotos desde la cámara de la app, ya no se admiten más descargas, guardar nuevos contactos, etcétera.
Por lo anterior, se recomienda eliminar de manera periódica los documentos, fotos, videos y el resto de archivos que ya no sean necesarios. También se aconseja borrar los contactos antiguos por razones de seguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp
Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

SLP

El Universal

WhatsApp no tiene papelera, pero permite restaurar mensajes y archivos si se cuenta con respaldo previo.

Ideas de maquillaje para San Valentín
Ideas de maquillaje para San Valentín

Ideas de maquillaje para San Valentín

SLP

El Universal

El maquillaje para San Valentín 2026 busca potenciar la comodidad y el estilo personal.

Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja
Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

Descentralizar el amor romántico evita violencias de pareja

SLP

El Universal

La UNAM resalta que un modelo flexible de amor reduce la ansiedad y el estrés en las parejas.

Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín
Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín

Profepa pide evitar usar colibríes para amarres en San Valentín

SLP

El Universal

México cuenta con 57 especies de colibríes, 13 endémicas, que están en riesgo por tráfico y destrucción de hábitats.