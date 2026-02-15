Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Seguramente te ha pasado que eliminas mensajes o archivos de

, por equivocación o simplemente porque el almacenamiento se está agotando, y te

Por fortuna, lacon una. Encuál es y cómo activarla para que recuperes esos chats que borraste sin pensarlo.-----¿A dónde se van los archivos eliminados deLosde(incluyendo fotos, videos o) por lo regular se guardan temporalmente en la carpeta "Media" dey en "Recientes" deEn los dispositivos de Apple, se guardan sólo si tienes la; de lo contrario, al eliminarlos desaparecen de manera definitiva y la única vía para recuperarlos es mediante unaHay que recordar que esta aplicación deno tiene una "papelera", pero sí ofrece la posibilidad de recuperar los mensajes, archivos y chats eliminados que hayan tenido un respaldo previo.Y precisamente, lasson respaldos que se hacen en la nube (), así que como tal no ocupan el espacio de almacenamiento de la aplicación ni del celular.En, si tienes activa laen la nube y eliminas un archivo del álbum de, ahí mismo se guarda temporalmente y se elimina en automático 30 días después.Tanto en iOS como en, la manera más segura de recuperar los archivos eliminados es con las. Si quieres revisar si está activa o configurarla, realiza lo siguiente:Ve "Entra en "Selecciona "Toca "Guardar"Establece la frecuencia de la, por ejemplo,Ahora bien, para restablecer los archivos eliminados en tude, ya sea porque cambiaste de dispositivo o necesitas recuperar un archivo con emergencia, haz esto:Si tienes activa la, desinstala y vuelve a instalarDa clic en "Restaurar" y verifica tu número si tienes un; o introduce tusi tienes unPor último, cuando lahaya terminado, da clic en "Siguiente".En seguida, losque hayas tenido hasta ese momento, volverán a aparecer en tu-----¿Por qué se recomienda borrar los archivos inservibles deCuando la memoria dese llena de archivos, comienza a fallar y también se desactivan ciertas funciones como capturar videos o tomar fotos desde la cámara de la app, ya no se admiten más descargas,nuevos contactos, etcétera.Por lo anterior, se recomienda eliminar de manera periódica los, fotos, videos y el resto de archivos que ya no sean necesarios. También se aconseja borrar lospor razones de seguridad.