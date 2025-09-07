Eclipse Lunar 2025. dónde seguir la transmisión en vivo

logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

La Luna de sangre llega a tu pantalla: Eclipse Lunar 2025 en directo

Por El Universal

Septiembre 07, 2025 10:16 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cielo nocturno volverá a ofrecer un espectáculo inolvidable con el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025.

Aunque en México no será posible observarlo directamente, plataformas de transmisión en vivo permitirán a los entusiastas del espacio seguir cada momento de esta "Luna de sangre", fenómeno que tiñe el satélite natural de un tono rojizo durante más de una hora.

¿Se podrá ver el eclipse lunar desde México?

No. El eclipse lunar total del 7 de septiembre no será visible en México ni en gran parte de América. Esto se debe a que la Luna estará por debajo del horizonte durante todo el evento. Sin embargo, los observadores en Asia, África y Australia sí tendrán la oportunidad de apreciarlo en directo, esto de acuerdo con National Geographic.

¿Cómo ver la Luna de sangre en vivo si no es visible en tu país?

La NASA transmitirá el evento en vivo a través de su Guía diaria de la Luna, un recurso digital que permite observar de manera interactiva la posición del satélite. Además, la transmisión estará disponible en canales oficiales de YouTube y en páginas dedicadas a la astronomía.

De esta manera, cualquier persona podrá disfrutar del eclipse desde la comodidad de su hogar, incluso con opciones para simular su vista a simple ojo, con binoculares o telescopio.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse lunar de septiembre?

El eclipse comenzará a las 17:29 horas y alcanzará su máximo esplendor a las 20:11 horas. La Luna permanecerá con ese tono rojizo hasta las 20:53 horas.

Finalmente, el fenómeno concluirá poco antes de las 21:43 horas, cuando el satélite recupere su apariencia habitual.

De acuerdo con la NASA, la fase de totalidad —cuando la Luna alcanza su tono carmesí más profundo— tendrá lugar a las 20:11 horas (tiempo universal), extendiéndose por 82 minutos, lo que lo convierte en uno de los eclipses más largos de la década.

Aunque en América, incluyendo México, el satélite no será visible debido a que estará por debajo del horizonte, la tecnología ofrece alternativas para no perderse este evento.

