Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

El ejército israelí emitió órdenes de evacuación y atacó edificios de gran altura el sábado en la Ciudad de Gaza, asolada por el hambre, instando a los palestinos a trasladarse al sur del territorio mientras intensifica las operaciones previas a una nueva ofensiva para tomar la urbe.

Los grupos de ayuda advierten que una evacuación a gran escala empeoraría la crisis humanitaria en la ciudad que, según el principal organismo mundial de vigilancia del hambre, enfrenta una situación de hambruna como resultado de las restricciones de Israel sobre la entrada de alimentos al territorio.

La mayoría de las familias ya han sido desplazadas varias veces durante los casi dos años de guerra, y dicen que no tienen a dónde ir, ya que el ejército israelí ha bombardeado repetidamente campamentos de tiendas de campaña que había designado como zonas humanitarias.

“No hay tienda segura, no hay casa segura, no hay lugar seguro, no hay seguridad en absoluto”, dijo Nadia Marouf, quien huyó de la ofensiva israelí en el norte con sus hijos y se reasentó en la Ciudad de Gaza, solo para que su tienda fuera destruida el sábado en un ataque aéreo que arrasó un edificio de 15 pisos y el campamento circundante.

“¿A dónde ir? Fuimos al sur, no hay espacio, ¿a dónde podemos ir?”, dijo la refugiada.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee instó el sábado a los palestinos a huir al sur de la Franja de Gaza, anunciando en las redes sociales que el ejército designó el abarrotado campamento de tiendas de Muwasi y partes de la ciudad sureña de Jan Yunis como zona humanitaria.