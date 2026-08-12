Eclipse solar total 2026 visible en España y transmitido por NASA

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El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto ya comenzó a llamar la atención de los aficionados a la astronomía y, aunque México no estará dentro de la franja de totalidad, el fenómeno podrá seguirse en directo gracias a una transmisión especial de la NASA.

España será uno de los puntos privilegiados para observar cómo la Luna cubre completamente al Sol durante unos minutos. El fenómeno también atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y una pequeña zona de Portugal.

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-----¿A qué hora será el eclipse solar?En España, el eclipse solar comenzará alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, aunque el momento de la totalidad variará según la ciudad. En León, por ejemplo, la fase total comenzará a las 20:28 y terminará a las 20:30 horas; en Valencia ocurrirá aproximadamente entre las 20:32 y las 20:33 horas.La totalidad del eclipse solar será inferior a dos minutos y medio en prácticamente toda la trayectoria. El máximo alcanzará aproximadamente 2 minutos con 18 segundos sobre el Atlántico Norte, cerca de Islandia. En diferentes puntos de España, el tiempo será todavía menor.Sin embargo, el eclipse completo tendrá una duración de 4 horas con 20 minutos.-----¿Dónde ver en vivo el eclipse solar desde México?La NASA transmitirá en vivo el eclipse solar total a través de sus plataformas. La cobertura comenzará a las 13:15 horas, tiempo de la CDMX, y contará con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria, además de entrevistas con especialistas.Durante la transmisión, expertos de la agencia también responderán preguntas enviadas por el público a través de las redes sociales de la NASA. De esta manera, quienes estén en México podrán seguir la evolución de la sombra lunar aunque no se encuentren en la zona donde el eclipse será total.-----¿Cómo observar el eclipse solar sin dañar la vista?Si se está dentro de la franja donde el eclipse solar será total, la seguridad visual es el punto que no conviene pasar por alto.Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones graves en los ojos, incluso si la exposición no causa dolor de inmediato. Por ello, las recomendaciones de seguridad de la NASA indican utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar que cumpla con los estándares correspondientes.Las gafas de sol convencionales no sustituyen este tipo de protección. Tampoco es recomendable improvisar filtros caseros.Además, quienes busquen un sitio para observar el fenómeno deben respetar las restricciones de acceso y evitar ingresar a terrenos privados o zonas que no estén autorizadas para recibir espectadores.