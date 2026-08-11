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Ciencia y Tecnología

SEGA y Fortnite anuncian colaboración con Sonic para nueva temporada

La temporada Glitch de Fortnite incluirá a Sonic por el 35 aniversario del personaje.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 05:57 p.m.
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SEGA y Fortnite anuncian colaboración con Sonic para nueva temporada
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El videojuego "Fortnite" de Epic Games sigue dando de qué hablar con el anuncio de sus nuevas colaboraciones, las cuales formarán parte de la próxima temporada del juego, titulada Glitch, que tiene el lema: "Rompe las reglas y cambia el juego".

      Temporada Glitch y personajes retro

      Esta nueva entrega, que se estrenará el próximo jueves 20 de agosto, se centrará en una temática de distorsión espacio-temporal que unirá a personajes de diferentes juegos retro y famosas sagas clásicas, como Sonic o Roblox.

      Como parte del 35 aniversario de Sonic, el erizo azul que conquistó el corazón de los jugadores en los años 90, se unirá al universo del juego. "Fortnite" puede jugarse gratis en PC, consolas de PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Nintendo Switch.

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      Detalles de la colaboración entre SEGA y Fortnite

      En esta cuarta temporada del séptimo capítulo traerá a Sonic a los autobuses de "Fortnite". Aunque aún se desconocen los detalles de esta colaboración, se espera que el erizo azul aterrice en el battle royale con su propio skin.

      Además, de acuerdo con el adelanto compartido por las redes oficiales de SEGA en X, el erizo llegará con su propia zona temática dentro del mapa del juego, inspirada en las colinas verdes que se pueden ver en los paisajes de la franquicia.

      Asimismo, durante esta temporada se esperan también colaboraciones con otros juegos antiguos como Pacman, Tetris, Kingdom Hearts y Persona. El anuncio de Sonic y "Fortnite" fue dado a conocer por la página del erizo en X. "Este rinconcito de 'Fortnite' resulta extrañamente familiar", se lee en la descripción.

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