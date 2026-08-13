¿Cada cuánto tiempo debe cambiarse la esponja de baño?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- La esponja de baño es uno de los objetos de higiene personal que suelen permanecer durante semanas o incluso meses en la regadera. Sin embargo, su uso constante y la humedad pueden favorecer la acumulación de bacterias y gérmenes.

Cleveland Clinic recomendaciones para uso y cambio de esponja

De acuerdo con especialistas de Cleveland Clinic, las esponjas tipo loofah son porosas y cuentan con pequeños espacios donde pueden quedar atrapadas células de la piel muertas, microorganismos y residuos de jabón.

Al permanecer en un ambiente húmedo, estos residuos pueden favorecer la proliferación de bacterias y algunos hongos. Por ello, mantener una limpieza correcta en este objeto puede prevenir posibles enfermedades cutáneas.

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El tiempo depende del material de la esponja:

- Esponja natural o de lufa: se recomienda cambiarla aproximadamente cada tres o cuatro semanas.

- Esponja sintética de plástico: puede durar hasta dos meses, siempre que se mantenga en buenas condiciones.

No obstante, el calendario no es la única señal. Si la esponja presenta moho, manchas o un olor a humedad o desagradable, debe desecharse antes.

Recomendaciones para higiene y cuidado de la piel

Para reducir la acumulación de microorganismos, especialistas recomiendan:

- Enjuagarla después de cada uso: retira bien los restos de jabón y células de piel. Para ello, pásala por agua caliente y presiónala varias veces.

- Dejarla secar completamente: escúrrela y colócala en un sitio ventilado y seco. Evitar dejarla permanentemente dentro de la regadera puede ayudar a que se seque mejor.

- Limpiarla al menos una vez por semana: la forma de hacerlo depende del material y de las indicaciones del fabricante.

- No tallar la piel con fuerza: el objetivo de bañarse no es irritar la piel. La Academia Americana de Dermatología recomienda una limpieza suave.

Para muchas personas, las manos son suficientes para lavar el cuerpo. La Academia Americana de Dermatología recomienda evitar las loofahs, esponjas exfoliantes y otros accesorios que pueden irritar la piel en personas con psoriasis.

Además de prestar atención a la esponja, dermatólogos recomiendan evitar el agua demasiado caliente, limitar la duración de la ducha y optar por limpiadores suaves, especialmente si la piel tiende a resecarse.

La Academia Americana de Dermatología aconseja duchas de alrededor de cinco minutos para personas con piel particularmente sensible o psoriasis y recomienda aplicar una crema hidratante sin fragancia después del baño.