HONOR sorprende con su nuevo celular robótico

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¡HONOR por fin lo hizo! La marca de celulares proveniente de China anunció el lanzamiento de su esperado HONOR Robot Phone, un celular que además de llamar la atención por su diseño premium, lo hace por su cámara de 200 MP que viene incorporada en un brazo robótico.

Esta novedosa propuesta no solo busca darle un plus al equipo, sino que también busca mejorar la estabilización de la cámara al moverse, seguir al usuario y grabar de forma autónoma. Básicamente es una cámara de producción en un dispositivo móvil.

Con el lanzamiento de este equipo, HONOR dio a conocer el precio y disponibilidad. En Tech Bit te contamos todos los detalles.

¿Qué es el HONOR Robot Phone? HONOR Robot Phone destaca por contar con un sistema mecánico 4DoF con HONOR Titanium Agile Gimbal. Este mecanismo físico es capaz de controlar el movimiento de la cámara.

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De acuerdo con la firma, se desarrolló a través de 60 procesos de manufactura, el sistema incorpora más de 100 componentes de precisión y está respaldado por más de 100 patentes. Además, la marca China ha reducido el tamaño general del sistema en un 65%, así como ha incrementado la resistencia estructural en un 200%.

"Su motor de gimbal de titanio de 2.6g permite velocidades de control de hasta 360° por segundo, mientras que el motor HONOR Super steel Flip Motor ofrece una densidad de torque de 120 N·m/L", asegura HONOR. Asimismo, agrega que estas tecnologías permiten un movimiento rápido y preciso, así como un posicionamiento estable en un diseño de tamaño de bolsillo.

En el apartado fotográfico, encontramos sorprendentemente dos cámaras de 200 MP. La principal utiliza sensor de 1/1.28 pulgadas, apertura f/1.6 y está montada sobre el Agile Gimbal.

Es aquí donde entra la colaboración con ARRI, el diseñador de cámaras de cine profesional de renombre mundial. De acuerdo con HONOR, "el dispositivo adapta elementos seleccionados de la ciencia de imagen de ARRI y del flujo de trabajo de cine profesional para su uso en un smartphone".

Esto convierte al Robot Phone en el primer producto surgido de su alianza de imagen cinematográfica con elementos de ARRI Image Science, como ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks.

A estos elementos sumamos un telefoto periscópico de 200 MP, sensor de 1/1.4 pulgadas y zoom óptico de 2.7x. Además de una cámara ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122 grados. También cuenta con un chip de imagen H1 y procesamiento mediante inteligencia artificial.

Precio, disponibilidad y configuraciones del Robot Phone

El HONOR Robot Phone fue presentado por primera vez en el Mobile World Congress (MWC) 2026, pero no será hasta el 18 de agosto que se iniciará la venta oficial de este producto.

Estará disponible en dos configuraciones: 12GB+512GB y 16GB+1TB. Por el momento, solo estará disponible en China a un precio de RMB 9,999 y RMB 12,999, respectivamente.

Asimismo, HONOR ha dado a conocer que las compras incluirán un paquete de accesorios originales de regalo, que incluye complementos como un soporte magnético, una correa y un cargador todo en uno de 120W.