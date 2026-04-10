Dictan prisión preventiva a "El Patrón"; seguirá proceso en La Pila

Un juez de control dictó la medida de prisión preventiva en contra de Alberto "N", conocido como "El Patrón", luchador profesional, luego de que la persona afectada decidió no otorgar el perdón legal.

La determinación se tomó tras varias horas de audiencia privada en el Centro de Justicia ubicado en el Centro de Reinserción Social número 1 de La Pila, a la cual no se permitió el acceso a medios de comunicación por solicitud de las partes.

El imputado enfrenta el proceso bajo condiciones de reserva, ya que tanto la defensa como la parte afectada pidieron preservar la dignidad y mantener el caso fuera del debate público.

Hasta el momento, no se ha definido su situación jurídica final. Será en el plazo constitucional —una vez concluida la duplicidad del término— cuando el juez determine si es vinculado a proceso o si se modifica su condición legal.

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Por ahora, la autoridad judicial ya calificó como legal la detención, mientras el caso continúa en etapa inicial y bajo el principio de presunción de inocencia.