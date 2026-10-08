Mark Carney defiende unidad de Canadá ante llamados de Musk

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SHERBROOKE, Canadá (AP) — El primer ministro de Canadá Mark Carney aseguró el jueves que serán los canadienses los que decidan el futuro de su país, arremetiendo contra los llamados de Elon Musk para que Quebec, Alberta y Saskatchewan se independicen de Canadá.

Rechazo de Mark Carney a propuestas separatistas

"El futuro de Canadá será decidido por los canadienses y las prioridades de los canadienses, las prioridades del pueblo de Quebec", declaró Carney al ser consultado sobre los comentarios de Musk.

Carney sostuvo que los canadienses deben tener la libertad para vivir de acuerdo con sus idiomas y culturas, sin interferencia "de gobiernos extranjeros y de las grandes empresas tecnológicas que creen que pueden decirnos qué hacer".

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Apoyo de Elon Musk a movimientos separatistas

Musk intervino en los debates separatistas de Canadá al publicar el miércoles en la red social X sobre el primer ministro designado de Quebec, Paul St-Pierre Plamondon, cuyo partido separatista Parti Québécois se impuso el lunes en elecciones provinciales.

La victoria del PQ no fue un mandato para la independencia. El partido obtuvo alrededor del 28% del voto popular y no alcanzó la mayoría de los escaños en la legislatura de Quebec. El apoyo a la independencia de Quebec se mantiene en torno al 30%, indicó Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill de Montreal. Señaló que la elección estuvo impulsada más por el deseo de desalojar al gobierno de la Coalition Avenir Québec que por el respaldo a la separación.

"Bien. Quebec debería separarse", escribió Musk, añadiendo que "estarían mejor. Alberta y Saskatchewan también deberían separarse".

Alberta tiene programada una votación para el 19 de octubre para definir si la provincia debe permanecer en Canadá o avanzar hacia un futuro referendo de separación. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha dicho que votará por permanecer como parte de Canadá.

Smith declaró el jueves que el sentimiento separatista en su provincia se ha debilitado a medida que su gobierno y el de Carney han trabajado para atender las preocupaciones de los habitantes de Alberta.

"El gobierno federal ha cambiado. Su enfoque hacia nosotros ha cambiado y están dispuestos a trabajar con nosotros para abordar esos temas", subrayó Smith en Edmonton.

El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, respondió a Musk en X con una sola palabra: "No".

Musk, el hombre más rico del mundo y el primer billonario, nació en Sudáfrica y tiene nacionalidad canadiense y estadounidense.