Movistar sí debe registrarse
Usuarios Movistar deben vincular su línea con INE y CURP antes del 29 de junio.
Hace unos meses en Tech Bit dimos a conocer la noticia de que Telefónica, dueña de Movistar, saldría del país como parte de su plan estratégico para los próximos años.
Esto generó preocupación entre miles de usuarios Movistar en México, quienes se preguntaron qué pasaría con su línea telefónica.
Las dudas renacen ahora con el registro obligatorio de celulares 2026, que exige vincular la línea móvil con identificación oficial con fotografía y CURP.
En este contexto, los usuarios se cuestionan si deben o no cumplir el registro ante la posible salida de Movistar de México.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿Debo registrar mi línea telefónica si soy usuario Movistar?
La respuesta corta es sí. Cuando surgieron los rumores sobre la salida, la empresa aseguró que seguiría operando en el país.
"Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años, a través de planes, recargas y servicio al cliente", señaló la compañía en un comunicado en redes.
En ese sentido, Movistar impulsa el registro de líneas: "Vincula tu número Movistar y sigue disfrutando de tu conexión".
Por ello, los usuarios deben registrar su línea antes del 29 de junio; de lo contrario, se quedarán sin servicio.
Paso a paso: cómo registrar tu línea Movistar
Ingresa a movistar.com.mx/vinculatulinea
Agrega tu número Movistar y selecciona "Identificación"
Toma la fotografía de tu identificación oficial
Tómate una selfie para verificación de datos
Recibe la confirmación y verifica que la información sea correcta
no te pierdas estas noticias
Movistar sí debe registrarse
El Universal
Usuarios Movistar deben vincular su línea con INE y CURP antes del 29 de junio.
El 2016 vuelve porque el presente ya cansa
El Universal
Nostalgia digital, saturación tecnológica y escape generacional.
El Blue Monday: ¿Por qué se le dice el día más triste del año?
El Universal
Descubre la historia y significado detrás del Blue Monday, el día más triste del año que cae en enero.