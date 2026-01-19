Movistar sí debe registrarse

Hace unos meses en Tech Bit dimos a conocer la noticia de que Telefónica, dueña de Movistar, saldría del país como parte de su plan estratégico para los próximos años.

Esto generó preocupación entre miles de usuarios Movistar en México, quienes se preguntaron qué pasaría con su línea telefónica.

Las dudas renacen ahora con el registro obligatorio de celulares 2026, que exige vincular la línea móvil con identificación oficial con fotografía y CURP.

En este contexto, los usuarios se cuestionan si deben o no cumplir el registro ante la posible salida de Movistar de México.

¿Debo registrar mi línea telefónica si soy usuario Movistar?

La respuesta corta es sí. Cuando surgieron los rumores sobre la salida, la empresa aseguró que seguiría operando en el país.

"Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años, a través de planes, recargas y servicio al cliente", señaló la compañía en un comunicado en redes.

En ese sentido, Movistar impulsa el registro de líneas: "Vincula tu número Movistar y sigue disfrutando de tu conexión".

Por ello, los usuarios deben registrar su línea antes del 29 de junio; de lo contrario, se quedarán sin servicio.

Paso a paso: cómo registrar tu línea Movistar