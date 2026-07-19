Consejos para mantener limpio el aire dentro del hogar en época de incendios forestales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MILWAUKEE (AP) — El inquietante resplandor de un sol anaranjado a través del espeso humo de los incendios forestales puede resultar perturbador, pero el mayor riesgo de la bruma es algo mucho más difícil de ver.

Expertos señalan que diminutas partículas en el aire pueden causar una variedad de problemas de salud a corto plazo y crónicos.

El humo de los incendios forestales puede asentarse sobre las ciudades durante días, como la reciente capa que cubrió partes de Estados Unidos por los incendios en Canadá, lo que ha generado aire peligroso para millones de personas en varios estados.

Las autoridades sanitarias aconsejan a la gente permanecer en interiores y tomar medidas para mantener limpio el aire en casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cómo usar el aire acondicionado de forma segura

Si tiene aire acondicionado central, debería limpiar el aire de su hogar.

Asegúrese de reemplazar los filtros según el calendario y de que sean del mayor nivel de filtración que su sistema pueda manejar. Los filtros con clasificación MERV 13 o superior son ideales. Configure el sistema para recircular el aire y cierre, si puede, cualquier ventilación que tome aire del exterior. El Centro de Investigación y Práctica sobre Humo de Incendios Forestales de la Universidad de Oregon recomienda hacer funcionar el ventilador del sistema durante todo el episodio de humo, no solo cuando esté enfriando.

Si compra un filtro de aire portátil, busque uno HEPA o uno que indique que atrapa partículas pequeñas de contaminación. Asegúrese de que no genere ozono, otro contaminante del aire perjudicial.

Si solo puede costear un filtro de aire portátil, úselo para crear una "habitación limpia" en su casa donde pueda pasar la mayor parte del tiempo.

"El mensaje básico es que algo es mejor que nada", indicó Amy Kalkbrenner, epidemióloga ambiental de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee.

La ciencia detrás de los filtros de aire caseros

Hay buenas pruebas de que los filtros caseros hechos pegando filtros de horno con cinta adhesiva a un ventilador de caja funcionan.

Son sencillos, relativamente asequibles, y científicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han encontrado que son igual de buenos para eliminar del aire partículas finas de contaminación que un pequeño purificador de aire comercial.

"La buena noticia es que realmente funcionan", señaló Kalkbrenner.

Todo lo que necesita para hacer uno es: cuatro filtros de aire para horno de 20 por 20 pulgadas (50,8 por 50,8 centímetros) con clasificación MERV 13 o superior, un ventilador de caja, cartón y cinta adhesiva para ductos. El sitio web de la EPA muestra cómo puede modificar el diseño para usar solo uno o dos filtros. El ventilador debe soplar hacia afuera, y las flechas en los filtros deben apuntar hacia adentro. Asegúrese de que todo quede sellado con cinta de manera hermética.

Usar el aire acondicionado de ventana y enfriar el aire de forma segura

Muchos aires acondicionados de ventana, intercambiadores de calor tipo mini-split y aires acondicionados portátiles no tienen los filtros necesarios para eliminar partículas finas de contaminación. Pero el calor también puede ser peligroso.

Jess Downey, investigadora del Centro de Investigación y Práctica sobre Humo de Incendios Forestales de la Universidad de Oregon, señaló: "Cuando el humo y el calor ocurren juntos, los impactos en la salud son aún mayores que cuando ocurren por separado".

Downey explicó que el escenario ideal es hacer funcionar la unidad de aire acondicionado y usar un purificador de aire o un filtro casero con ventilador de caja para limpiar el aire. Añadió que hay que asegurarse de que el aire acondicionado quede bien sellado en el marco de la ventana.

Asegúrese de que las unidades de ventana estén configuradas para recircular el aire. Según el centro sobre humo de incendios forestales de la Universidad de Oregon, las unidades portátiles con una sola manguera deben usarse con moderación.

Si no tiene aire acondicionado, cualquier alivio del aire caliente y con humo es importante. Vaya a la biblioteca, a un centro comercial u otro espacio con aire limpio y fresco.

Formas de sellar una casa para mantener fuera el aire peligroso

Ya sea una toalla, algo de cinta u otra cosa, tape las áreas por donde pueda entrar aire del exterior.

"Como soy de Chicago, creo que se puede comparar con tratar de mantener fuera el aire frío", comentó la doctora Khalilah Gates, neumóloga de Northwestern Medicine. "En cualquier área por la que pueda entrar aire, considere sellarla para reducir la cantidad que entra a la casa".

Cuando los niveles de humo son altos, los expertos recomiendan evitar cualquier cosa que se queme —velas, chimeneas, incluso estufas de gas—, así que planifique con anticipación y prepare algunas comidas.

¿Cómo afecta al cuerpo el humo de los incendios forestales?

La exposición al humo de los incendios forestales puede provocar falta de aire, opresión en el pecho, dolores de cabeza y una sensación de ardor en la nariz y los ojos.

"Cuando empiece a sentir esos síntomas y no sean graves, es importante reconocer: ´Oh, mi cuerpo está respondiendo a esto. Necesito alejarme. Necesito entrar´", recomendó Gates.

Si tiene sibilancias, no puede recuperar el aliento o está en apuros, acuda a la sala de emergencias de inmediato, indicó.