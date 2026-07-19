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SEP anuncia primer puente escolar para septiembre 2026

El 16 de septiembre es día obligatorio de descanso por la Independencia de México.

Por El Universal

Julio 19, 2026 03:30 p.m.
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SEP anuncia primer puente escolar para septiembre 2026
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      Las vacaciones de verano ya comenzaron para miles de estudiantes, pero muchas familias ya buscan la fecha del primer descanso del nuevo ciclo escolar.


      El calendario SEP 2026-2027 contempla varios días sin clases y septiembre podría traer el primer puente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

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      Aunque aún faltan varias semanas para el inicio de clases, el calendario oficial ya permite conocer cuáles serán las primeras fechas relevantes.
      De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el primer descanso importante podría presentarse durante el mes de septiembre, debido a las conmemoraciones de las Fiestas Patrias.
      El 16 de septiembre está reconocido como día de descanso obligatorio por la conmemoración del Inicio de la Independencia de México. Además, el calendario de la SEP destaca el 15 de septiembre como un día conmemorativo, destinado a actividades cívicas y de reflexión dentro de los planteles educativos.
      Aunque algunos padres de familia han especulado sobre la posibilidad de un mega puente de cinco días, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme la suspensión de clases el 14 o el 15 de septiembre. Cualquier modificación dependerá de las autoridades educativas federales.
      El ciclo escolar 2026-2027 iniciará oficialmente el lunes 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario SEP publicado en el DOF.
      La fecha será válida para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, quienes regresarán a las aulas después del periodo vacacional de verano.
      Durante septiembre, los estudiantes tendrán como fecha de descanso oficial el 16 de septiembre, mientras que el 25 de septiembre no habrá actividades escolares por la realización del Consejo Técnico Escolar.

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