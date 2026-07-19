Remco Evenepoel gana etapa 15 del Tour de Francia en Alpes

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PLATEAU DE SOLAISON, Francia (AP) — Remco Evenepoel contuvo a Tadej Pogacar y a su compañero, el mexicano Isaac Del Toro, para ganar la 15.ª etapa del Tour de Francia, mientras Pogacar mantuvo su contundente liderato en la general y vio a su principal rival, Jonas Vingegaard, caerse y abandonar la carrera.

Caída y abandono de Jonas Vingegaard en etapa decisiva

Vingegaard se cayó a unos 20 kilómetros de la meta del recorrido de 184 kilómetros, que terminó con una gran subida. Su equipo Visma–Lease a Bike dijo en un comunicado publicado en X que sufrió una fractura de clavícula, que requerirá cirugía en los próximos días, y múltiples abrasiones.

"Estoy realmente triste de ver a Jonas abandonar tras la caída. Sin él el Tour no será lo mismo", dijo Pogacar. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo".

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El belga Evenepoel resistió dos ataques de Del Toro en los últimos 800 metros y luego superó a Pogacar en un esprint hasta la meta para ganar una etapa por primera vez en la carrera de este año y la tercera en total en el Tour. Del Toro terminó unos segundos detrás de ellos, en tercer lugar.

"Es increíble, literalmente estoy temblando de emoción", dijo Evenepoel. "Tienen que entender: estoy compitiendo con el mejor corredor de la historia y ha hecho una subida infernal. Para mí es un gran paso adelante poder seguir este ritmo".

El retiro de Vingegaard significa que Evenepoel ascendió al segundo puesto de la general, a cinco minutos del cuatro veces campeón del Tour Pogacar, con el mexicano de 22 años, a 5:58 de Pogacar en el tercer lugar.

Salvo un contratiempo, una quinta corona del Tour parece inevitable para Pogacar, que ha ganado cuatro etapas hasta ahora en la carrera de este año.

Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault han ganado la general del Tour cinco veces.

Detalles de la etapa y desempeño de corredores destacados

El recorrido del domingo incluyó una subida de Categoría 1 (la segunda más difícil) al Col de la Croisette y concluyó con una subida HC (la más difícil) al Plateau de Solaison en los Alpes franceses: un esfuerzo de 11 kilómetros con una durísima pendiente de 9 grados.

Fue una etapa especial para la emergente estrella francesa de 19 años Paul Seixas, pues la casa de sus abuelos estaba a unos 15 kilómetros de la meta. Seixas atribuye a su abuelo, José Manuel Seixas, el haberlo introducido al ciclismo cuando era niño. Seixas terminó cuarto y es cuarto en la clasificación, a 6:23 de Pogacar.

Un grupo de nueve corredores, entre ellos el campeón olímpico de ciclismo de montaña Tom Pidcock y el estadounidense Quinn Simmons, encaró los empinados 4,7 kilómetros del Col de la Croisette, con Simmons pasando al frente.

Poco después de la caída de Vingegaard, en la que el danés se fue al suelo cerca del bordillo de la carretera tras perder el control de la rueda delantera, los corredores llegaron al ascenso a Solaison.

Pogacar alcanzó a Simmons con poco menos de 5 kilómetros por recorrer, y Del Toro y Evenepoel fueron los únicos capaces de mantenerse con él.

"Simplemente mantuve mi impulso e intenté ir lo más fuerte posible hasta la línea de meta", dijo Evenepoel, quien afirmó que su victoria hará callar a los detractores que decían que no podía subir bien. "En montañas duras como esta, es realmente difícil vencer a tipos como Tadej".

El lunes será el segundo descanso de la competencia, que concluye en los Campos Elíseos de París el 26 de julio.

La 16.ª etapa del martes es una contrarreloj individual y ofrece a Evenepoel, vigente campeón olímpico y mundial de contrarreloj, una buena oportunidad para ganar la etapa.

"Tenemos un buen día de descanso y luego un día hermoso el martes en el que intentaré ir de nuevo por una victoria de etapa", dijo Evenepoel. "Es increíble que encuentre mis mejores piernas para este Tour".

Ganó la contrarreloj del Tour el año pasado con una actuación deslumbrante.

Controles antidopaje y contexto en el Tour de Francia

Pogacar y Vingegaard fueron despertados en las primeras horas de la mañana del domingo por funcionarios que realizaban controles antidopaje sorpresa.

Pogacar dijo que su control se realizó a las 5 a.m. y que el de Vingegaard fue a las 2 a.m.

La estrella eslovena sugirió que el cansancio pudo haber llevado a su rival a caerse.

"Yo tuve un control (prueba) a las 5 de la mañana (y) Jonas tuvo un control a las 2 de la mañana", dijo Pogacar en una entrevista posterior a la carrera en la televisión francesa. "Así que nunca se sabe, tal vez esto también fue consecuencia de una mala noche de sueño".

El organismo rector del ciclismo, la UCI, confía los controles a la Agencia Internacional de Controles, con sede en Suiza.

La reputación del ciclismo quedó gravemente dañada cuando al estadounidense Lance Armstrong le retiraron sus siete títulos del Tour (1999-2005) después de que en 2013 confesó que había usado drogas para mejorar su rendimiento durante su carrera.

Dos años después, un informe de 227 páginas detalló la histórica cultura de consumo de drogas en el ciclismo e investigó presuntas irregularidades en la gestión por parte de la UCI.

La investigación de un año fue ordenada por el nuevo liderazgo del organismo rector en un intento por reconstruir la confianza en el ciclismo como un deporte limpio.