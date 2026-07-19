Citlalli Hernández y Luis Felipe Calderón intercambian insultos en redes

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, se lanzó contra Luis Felipe Calderón Zavala después de que éste criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su decisión de acudir a la final del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos, sin haber asistido a ningún partido en México, país coanfitrión.

"Por lo visto, se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo. No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla", señaló el hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en sus redes sociales.

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Tras esta acusación, Hernández Mora ironizó con que "al parecer se hereda la estrechez de mente" y explicó que la mandataria federal no acudió a Nueva York como espectadora de un juego, sino como jefa de Estado y coanfitriona del Mundial."Tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol. No debe ser fácil cargar en su conciencia haber ensangrentado a nuestro país, haber sido presidente, pactar con un cártel y ser el más odiado", respondió la exsecretaria de las Mujeres.Además, consideró que debe ser difícil comprender que la presidenta sea querida cuando en la familia Calderón-Zavala "la rechifla es la constante".Sin embargo, los dimes y diretes no finalizaron ahí. Luis Felipe Calderón reviró que Sheinbaum Pardo es la primera jefa de Estado que no asiste a la inauguración del Mundial en su país desde 1938 y afirmó que su padre, quien gobernó México entre 2006 y 2012, "es querido porque fue el único que tuvo el valor para enfrentar al crimen organizado"."Como buena borrega de la calumnia, repites el libreto de que mi padre "abusa del alcohol" Por Dios: cruzó nadando la bahía de Acapulco, dio más de 3 mil discursos con total lucidez (sin tardarse dos minutos en hilar tres palabras como tu amo, AMLO) y jamás faltó a un compromiso oficial", agregó.En ese sentido, resaltó la trayectoria académica de su padre, como su licenciatura en derecho y dos maestrías en el ITAM y Harvard, hechos que, según dijo, demuestran que es clínicamente imposible correspondan a alguien con problema de abuso de sustancias."Mejor tráguese sus palabras, aunque no le quepan, porque su odio, le está provocando que venga corriendo a insultarme sin pensar", concluyó Calderón Zavala, quien acusó a Citlalli Hernández de no contar con cédula profesional y aun así haber llegado al Senado de la República "con primaria trunca".