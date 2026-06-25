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Ciencia y Tecnología

Tres remedios caseros para eliminar hormigas en el hogar

Mantener limpias las superficies y sellar grietas reduce la presencia de hormigas en el hogar.

Por El Universal

Junio 25, 2026 05:54 p.m.
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Tres remedios caseros para eliminar hormigas en el hogar
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- Las hormigas en el hogar suelen aparecer cuando encuentran comida, agua o un lugar seguro para establecerse, por lo que su presencia aumenta durante las temporadas de calor y lluvia. Aunque son insectos pequeños, pueden convertirse en un problema al invadir la cocina, la despensa o cualquier rincón donde haya restos de alimentos.

      Remedios naturales para controlar hormigas en casa

      Ante esta situación, cada vez más personas buscan remedios caseros para las hormigas que sean económicos, fáciles de aplicar y que no impliquen el uso de insecticidas químicos.

      Existen ingredientes de uso cotidiano que, gracias a su aroma o propiedades naturales, ayudan a desorientar a estos insectos y a reducir las probabilidades de que regresen.

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      Cuando las hormigas encuentran una fuente de alimento, dejan un rastro de feromonas que sirve como guía para el resto de la colonia. Por ello, algunos productos naturales pueden ayudar a interrumpir ese camino y hacer que los insectos busquen otro lugar para desplazarse.

      Uno de los más utilizados es el vinagre blanco, considerado un aliado para mantener limpias las superficies y, al mismo tiempo, dificultar que las hormigas identifiquen sus rutas habituales. Para aprovechar sus beneficios, basta con mezclar partes iguales de agua y vinagre en un atomizador y rociar la solución en puertas, ventanas, esquinas, grietas y los sitios donde normalmente aparecen.

      Prevención y limpieza para evitar hormigas

      Otro remedio recomendado es la canela en polvo, cuyo aroma intenso puede alterar el rastro químico que siguen estos insectos. Solo es necesario colocar una pequeña cantidad cerca de las entradas de la vivienda, en los marcos de las ventanas o en los rincones donde suelen transitar. Repetir la aplicación cada pocos días ayuda a mantener el efecto por más tiempo.

      El tercer remedio es el jugo de limón, un ingrediente que también contribuye a desorientar a las hormigas debido a su acidez. Aplicarlo directamente sobre grietas, marcos de puertas, ventanas o cualquier punto de acceso puede ayudar a disminuir la presencia de estos insectos dentro del hogar. Para obtener mejores resultados, se recomienda repetir el procedimiento de manera periódica.

      Además de utilizar remedios caseros para ahuyentar hormigas, la prevención juega un papel importante para impedir que estos insectos regresen.

      Mantener limpias las superficies donde se preparan alimentos, almacenar la comida en recipientes herméticos y evitar dejar restos de comida expuestos reduce las posibilidades de atraer nuevas colonias.

      También es importante revisar puertas, ventanas y paredes para identificar pequeñas grietas o aberturas por donde puedan ingresar. Asimismo, sacar la basura con frecuencia y mantener los contenedores bien cerrados ayuda a eliminar una de las principales fuentes de alimento que buscan las hormigas.

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