Mbappé y Haaland definirán liderazgo del Grupo I en Boston

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ROMA, Italia., junio 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Francia y Noruega, clasificados de antemano a los dieciseisavos de final tras ganar sus primeros dos partidos, chocarán mañana por el liderazgo del Grupo I que comandan los galos por mejor diferencia de goles gracias a los cuatro que aportó Kylian Mbappé en este edición mundialista, misma cantidad que celebró Erling Haaland con el combinado nórdico.

Mbappé y Haaland protagonizan duelo decisivo por liderazgo

Por eso, el choque que animarán en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts con el arbitraje del inglés Michael Oliver será también un duelo entre dos que aspiran a disputarle el trono en ese rubro al argentino Lionel Messi, que los precede con cinco festejos en su sexta y última participación mundialista, en la que se encaramó como artillero histórico en Copas del Mundo con 18 festejos.

Dos menos celebró Mbappé, que en Qatar 2022 se consagró como máximo goleador del torneo, convirtió tres de sus ocho goles en la final perdida por penales frente a Argentina y tiene un promedio de uno por partido en Mundiales, aunque Haaland no se queda atrás y festejó 59 en 52 partidos disputados con Noruega (1,13 en promedio), con la que afronta su primera Copa del Mundo y lo enfrentará por primera vez a nivel de selecciones.

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"Es un delantero extraordinario, de los mejores del mundo", dijo alguna vez Haaland sobre Mbappé, al advertir días antes del duelo y en diálogo con Fox que "probablemente Francia nos gane y termine conquistando la Copa", mientras el francés afirmaba antes del choque con Irak que estaba concentrado "solo en ese partido y no en Haaland o en Noruega, que tampoco deben estar pensando en nosotros".

Ausencia de Deschamps y dirección de Guy Stéphan

En un mano a mano entre el astro del Real Madrid y el de Manchester City no estará presente Didier Deschamps, uno de los pocos que alzó la Copa del Mundo como jugador (en Francia 1998) y como entrenador (en Rusia 2018), quien abandonó momentáneamente la concentración y regresó a su país debido al fallecimiento de su madre Ginette, razón por la cual será reemplazado por su ayudante de campo, Guy Stéphan.

"Estamos todos cerca de Didier y de su familia y nos sentimos profundamente golpeados por lo sucedido. Trataré de manejar esta difícil situación de la mejor manera posible", destacó Stéphan en conferencia de prensa, al reconocer que "este no es mi lugar. Mi lugar es en el campo de entrenamiento para tener todo listo cuando lleguen los jugadores", explicó.

Stéphan, quien también debió tomar el lugar de Deschamps en 2022, cuando falleció el padre del entrenador francés, anticipó que los "Blues" presentarán el mejor equipo posible considerando quienes jugaron completos los primeros dos partidos y quienes no, aunque aclaró: "Didier quiere que terminemos primeros en el grupo porque la logística sino será totalmente diferente".

El primero del Grupo I jugará la próxima ronda con uno de los mejores ocho terceros en Nueva Jersey, en tanto que el segundo chocará en Dallas con el segundo del Grupo E (que se cerraba hoy con Alemania-Ecuador y Costa de Marfil-Curazao), razón por la cual si Francia termina siendo escolta de Noruega, deberá trasladarse a lugares más alejados de su "búnker".

En lo que refiere a los posibles once que iniciarán el partido de mañana, está confirmada la baja del zaguero William Saliba, jugador del Arsenal que arrastra una dolencia en la espalda y sería reemplazado por Maxence Lacroix (del Crystal Palace) para acompañar a Dayot Upamecano, del Bayern Munich, para tratar de contener en ataque a Haaland, que será la carta del triunfo que necesita Noruega para cerrar en la cima de su grupo.

Francia sufrió un solo gol en el torneo, en el triunfo por 3-1 frente a Senegal en el estreno, mientras que Noruega celebró un gol más (siete contra seis de los galos), pero permitió dos goles del combinado africano en la victoria por 3-2 en la segunda fecha tras derrotar por 4-1 en el debut a Irak, que luego cayó por 3-0 ante los "Blues".

"Haremos algunos cambios frente a Francia porque si bien queremos ganar, la necesidad de regular energías indica que otros jugadores tendrán su oportunidad", anticipaba el técnico de Noruega, Stale Solbakken, tras el triunfo ante los "Leones de Teranga", que a la misma hora chocarán con Irak en el Estadio Nacional de Canadá, en Toronto, con el arbitraje del inglés Anthony Taylor.

Ambos equipos, que chocarán por primera vez en una Copa del Mundo, están obligados a ganar para mantener sus opciones de clasificarse entre uno de los ocho mejores terceros (aunque con -3 en el caso de Senegal y -6 en el de Irak de diferencia de goles) resulta difícil imaginar que no se despedirán de esta edición en la fase de grupos, como le sucedió a la selección asiática en su única participación mundialista en México 1986.

Senegal, comandada por Pape Thiaw y que cuenta con jugadores consagrados como Sadio Mané, Ismaila Sarr, Kalidou Koulibaly o Edouard Mendy, tratará de ganar mañana para no repetir la experiencia de Rusia 2018, Mundial del que se despidió en la fase de grupos tras haber accedido a los cuartos de final en su primera participación en Corea-Japón 2002 (cayó ante una Turquía que terminó tercera) y de haber accedido a los octavos 20 años después en Qatar.