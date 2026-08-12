¿Qué es y por dónde pasa la "Falla de San Andrés"?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- El terremoto de Colombia de magnitud 7.4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto volvió a poner sobre la mesa una pregunta que se hizo viral entre usuarios de redes sociales: ¿podría este movimiento despertar la Falla de San Andrés y aumentar el riesgo de un gran sismo en México?

El temor creció por la cercanía temporal con los fuertes terremotos de Venezuela registrados el 24 de junio, y de Colombia. Sin embargo, los datos sismológicos apuntan a una explicación mucho menos alarmista; por lo que a continuación te lo decimos.

La respuesta es no, debido a la configuración tectónica de cada región. El terremoto colombiano ocurrió dentro de la interacción de placas en el norte de Sudamérica, mientras que la Falla de San Andrés corresponde al límite entre la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana.

Eso no significa que las ondas sísmicas de un terremoto no puedan sentirse o producir pequeños cambios en fallas ubicadas a grandes distancias. Por eso, el sismo de Colombia no puede utilizarse como una señal de que la Falla de San Andrés esté a punto de romperse.

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Recorrido y características de la falla de San Andrés

La Falla de San Andrés es una enorme estructura geológica que forma parte del límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana. Se extiende por aproximadamente 1,300 kilómetros y su movimiento es principalmente horizontal, ya que un bloque se desplaza respecto al otro.

Su historia geológica se remonta a millones de años y su actividad explica buena parte de la sismicidad de California.

Pero hay algo que suele generar confusión, que es que la falla no se comporta de la misma manera en todo su recorrido.

En algunos segmentos existe un movimiento lento conocido como "creep", mediante el cual las placas se desplazan de manera gradual. En otros, las superficies permanecen bloqueadas durante largos periodos y la tensión continúa acumulándose.

Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, puede producirse una ruptura y liberar una enorme cantidad de energía en forma de terremoto.

Zonas afectadas y preocupación sísmica

El recorrido principal de la Falla de San Andrés se encuentra en California, pero forma parte de un sistema tectónico más amplio que continúa hacia el sur.

Entre las zonas y ciudades californianas relacionadas con su recorrido o con su sistema de fallas se encuentran San Francisco, Daly City, Palo Alto, Hollister, Palmdale, Desert Hot Springs y Palm Springs, entre otras áreas.

Además, también pasa por una parte de México, ya que la fractura atraviesa el noroeste del país; por lo que pasa por los estados de Baja California, en particular el municipio de Mexicali y el estado de Sonora.

La preocupación por un gran terremoto en California existe desde hace décadas debido a la actividad de la Falla de San Andrés y de otras estructuras asociadas, ya que estudios del USGS han señalado que el tramo situado en las inmediaciones del Salton Sea no ha registrado una gran ruptura histórica desde hace más de 300 años.

Ese dato suele convertirse en redes sociales en una frase mucho más contundente: que la falla está "atrasada" y que el "Big One" podría ocurrir en cualquier momento; sin embargo, las probabilidades de ruptura no pueden determinar el día, la hora o el año exacto en que ocurrirá un terremoto en la falla, ya que según la USGS ha señalado que los intervalos históricos no deben interpretarse como un reloj que permita predecir el siguiente terremoto.