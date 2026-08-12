El PSG alarga su absolutismo con Supercopa

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El talento del georgiano Kvicha Kvaratskhelia y de Ousmane Dembele, que acudió al rescate en la segunda parte, acentuaron el absolutismo del París Saint Germain, que ganó al Aston Villa, logró su segunda Supercopa europea seguida y agrandó el historial particular de Luis Enrique, otra vez vencedor ante su compatriota Unai Emery.

Luis Enrique supera a Unai Emery en la Supercopa europea

El preparador del conjunto inglés, campeón de la Liga Europa, alargó su maleficio con este torneo. Cuatro intentos y cuatro derrotas. Este revés con el Villa lo añade a los sufridos antes con el Sevilla, dos veces, y con el Villarreal.

Volvió a salir campeón del primer título oficial del curso el poseedor de la Liga de Campeones. El decimotercer trofeo que logra Luis Enrique como técnico desde que aterrizó en París, en el 2023, proporcionó el trigésimo primer trofeo al ganador del máximo torneo continental en las 51 ediciones jugadas.

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Desire Doue, al cuarto de hora de la segunda parte, desequilibró el choque y dio la victoria final al París Saint Germain que evidenció falta de rodaje y ritmo. Como era normal, dominó a ráfagas pero se vieron carencias sobre todo en defensa. El empuje del Aston Villa tuvo cerca la igualada.

La falta de rodaje, evidente en ambos equipos, cargados de ausencias notables por la proximidad del final del Mundial, impuso un ritmo cansino por momentos, alterado por fogonazos individuales. Especialmente del georgiano Kvicha Kvaratskhelia que tuvo su momento y que demostró estar un escalón por encima del resto, y que se encontró con Brian Madjo como respuesta entre los 'villanos'.

El debutante más joven en un partido por un título europeo, con 17 años, fue una pesadilla para el PSG que se topó con un contratiempo inesperado cuando pensaba que tenía el partido controlado.

De hecho, las principales ocasiones del conjunto de Unai Emery fueron del inglés nacionalizado luxemburgués, flamante adquisición del club de Birmingham este verano, procedente del Metz.

Advirtió dos veces a Matvey Safonov, con balones aéreos, servidos por su capitán, el escocés John McGinn. Y logró empatar al borde del descanso, cuando el PSG había tomado ventaja con el gol de Kvaratskhelia en una acción individual, tras una asistencia de Desiré Doue, veinte minutos antes.

Madjo reanimó con su osadía en el área al Aston Villa y después de varios avisos logró la igualada. Centro al segundo palo de McGinn y gol del joven luxemburgués, más fuerte que su marcador, William Pacho.

Kvicha Kvaratskhelia y Dembele claves en el triunfo del PSG

Luis Enrique tuvo que recurrir a Ousmane Dembele para recuperar el pulso en la segunda parte y acertó de pleno el preparador español. El exjugador del Barcelona asistió al espacio a Doue que se marchó en solitario y cruzó el balón a Marco Bizot. Fue gol. Anulado al principio por fuera de juego. Pero el VAR le dio validez. Subió al marcador y dio la ventaja al cuadro parisino.

El Aston Villa decayó paulatinamente y los cambios no le beneficiaron. Se marchó Madjo y también McGinn y aunque tuvo frescura careció de talento.

La segunda Supercopa europea seguida lograda por el PSG sitúa al mejor club del momento a la altura del Real Madrid y el Milan, los únicos que hasta ahora habían conseguido revalidar este evento. El club blanco lo hizo en el 2016 y 2017 y el Milan en 1989 y 1990.

El duodécimo equipo en levantar la Supercopa en más de una ocasión dejó frustrado a Emery que no encontró la forma de equilibrar la desventaja con la que se topó al inicio de la segunda parte. El técnico vasco, que reconoció el nivel de su homólogo, al que catalogó como el mejor del momento, perdió por novena vez con Luis Enrique en los cara a cara. La segunda en la Supercopa después de la del 2015.

Lo intentó a impulsos el Aston Villa que sacó del tirón a Lamar Bogarde, Ross Barkley y Tammy Abraham pero no tuvo ocasión. El PSG juega a su antojo en momentos como esos y su talento le bastó para amarrar el triunfo, el primero del nuevo curso que completa la relación de éxitos del club más poderoso del momento.