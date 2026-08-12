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Mark English bate récord europeo en 800 metros en Birmingham

El británico Ben Pattison fue segundo en la serie con un tiempo de 1:43,72.

Por AP

Agosto 12, 2026 04:50 p.m.
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Mark English bate récord europeo en 800 metros en Birmingham
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      El corredor irlandés de media distancia Mark English batió un récord de larga data de los Campeonatos Europeos en los 800 metros al ganar su serie semifinal el miércoles.

      English terminó en 1 minuto y 43,49 segundos para superar el récord del campeonato de Olaf Beyer, de 1:43,84, establecido en 1978 en Praga.

      "Es agradable tener el récord, sin duda, y me sentí realmente bien al hacerlo. Pero mañana habrá muchos chicos realmente buenos en la final, muchos corredores con mucho talento, así que ahora tendré que hablar de táctica después de esto", señaló English, de 33 años previo a la final del jueves.

      Beyer, quien representaba a Alemania Oriental, había dado la sorpresa ante las estrellas británicas Steve Ovett y Sebastian Coe para llevarse el título hace 48 años.

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      "Vi el récord antes de la carrera y pensé que probablemente alguien lo rompería en estos campeonatos", comentó English, dos veces medallista de bronce en los Campeonatos Europeos.

      "Los escuché antes de la carrera, los escuché durante la carrera, los escuché después. Creo que cerca del 15% de las entradas vendidas fueron para aficionados irlandeses, así que es increíble correr delante de una multitud así", añadió English enviando un saludo a los aficionados irlandeses en el Alexander Stadium.

      El británico Ben Pattison terminó segundo en la serie de English, al cruzar la meta en 1:43,72.

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