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Ciencia y Tecnología

75% de población mundial está conectada a internet: Informe

La UIT señala que el uso varía entre países de renta alta y baja, y entre géneros

Por EFE

Noviembre 03, 2026 09:36 a.m.
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75% de población mundial está conectada a internet: Informe
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      Ginebra, 3 nov (EFE).- Unos 6,300 millones de personas, el 76 % de la población mundial, utilizan internet en 2026, indican las estadísticas anuales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), publicadas este martes.

      UIT estadísticas uso internet 2026 revelan crecimiento global

      Por primera vez más de tres cuartas partes de los seres humanos usan esta tecnología, ya que en 2025 el porcentaje era del 74 %, aunque UIT recuerda que todavía unos 2 mil millones de personas siguen sin acceso a la red.

      "En la era de la inteligencia artificial, estar desconectado significa quedar excluido de innumerables oportunidades, desde la educación hasta el empleo", advirtió la secretaria general de la organización, Doreen Bogdan-Martin.

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      Desigualdades en el acceso a internet según UIT

      El número de personas conectadas a internet superaba apenas los 1,000 millones en 2005, lo que representaba un 15 % de la población mundial: según las estadísticas de la UIT, la barrera del 25 % se superó en 2009, y la del 50 % en 2019.

      UIT advierte que estas cifras no ocultan grandes desigualdades de acceso, ya que, por ejemplo, el uso de internet alcanza el 93 % en los países de renta más alta pero sólo el 32 % en los de renta baja.

      Mientras un 79 % de hombres navega en la red, la tasa en mujeres baja al 74 %, y también es mayor el porcentaje de uso entre las generaciones más jóvenes (del 86 % entre las personas de entre 15 y 24 años) que en el resto de la población (74 %).

      También varía la tasa de uso de internet en áreas urbanas y rurales (82 % y 63 %, respectivamente).

      La agencia de la ONU también señala que el 84 % de la población mundial de 10 años o más tiene teléfono móvil, un porcentaje que aumenta al 95 % en los países de renta alta y baja al 57 % en los de renta baja.

      Por otro lado, un 97 % de la población mundial vive en áreas con cobertura de telefonía móvil 3G o superior, aunque las redes más avanzadas 5G sólo llegan a un 59 % de personas (86 % en los países de renta alta, 4 % en los menos desarrollados).

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