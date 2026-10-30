¿Cómo hacer que la flor de cempasúchil dure más tiempo?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Durante la época de Día de Muertos la flor de cempasúchil es uno de los elementos de la ofrenda que no puede faltar para adornar las casas con su intenso color anaranjado que simboliza la vida después de la muerte.

Cómo conservar la flor de cempasúchil en día de muertos

Según la creencia popular, el característico olor de la flor de cempasúchil es el que guía a las ánimas de regreso a su hogar. A pesar de que esta flor luce un tallo fuerte, se trata de una especie delicada que requiere de cuidados específicos.

Por este motivo, a continuación te compartimos los mejores consejos para conservar tus flores de cempasúchil frescas y radiantes durante toda la celebración.

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Consejos para mantener fresca la flor de cempasúchil

Elige flores frescas: El secreto para que tus flores permanezcan durante los días más significativos, es elegirlas bien desde el principio. Evita los ramos con hojas amarillas o flores muy abiertas; eso indica que están cerca del final de su vida.

Corta los tallos en diagonal: Antes de poner las flores en agua, no olvides cortar los tallos en diagonal y retira las hojas que queden sumergidas en el agua, ya que se pudren rápido y contaminan el agua, este pequeño detalle alarga su frescura hasta 5 o 6 días más.

Cambia el agua cada dos días: Si colocas el cempasúchil en jarrones o floreros, no olvides usar agua filtrada y cambiarla cada dos días añadiendo una cucharadita de azúcar o bicarbonato.

Mantén tu ofrenda lejos del sol: Pocos saben que el cempasúchil es muy sensible al calor, así que para que este detalle no afecte a tu ofrenda, asegúrate de colocarla en un lugar fresco y ventilado. Aleja las flores de focos o velas encendidas.

Rehidrata las flores: Si notas que tus flores empiezan a decaer, puedes cortar medio centímetro del tallo, sumergirlas en agua fría por 30 minutos y después rocía los pétalos con un atomizador de agua limpia.